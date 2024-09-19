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Hazal Kaya'nın Meriç Aral ve Serkan Keskin'in Düğünü İçin Tercih Ettiği Kombin Yerden Yere Vuruldu!

Hazal Kaya'nın Meriç Aral ve Serkan Keskin'in Düğünü İçin Tercih Ettiği Kombin Yerden Yere Vuruldu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
20.09.2024 - 00:23

Geçtiğimiz saatlerde Serkan Keskin ve Meriç Aral'ın düğününe katılan Hazal Kaya, seçtiği kombinle sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü!

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7 yıldır dillere destan bir aşk yaşayan Meriç Aral ve Serkan Keskin, düğün tarihini defalarca kez erteledikten sonra geçtiğimiz haftalarda nihayet net tarihi aldıklarını açıklamışlardı!

7 yıldır dillere destan bir aşk yaşayan Meriç Aral ve Serkan Keskin, düğün tarihini defalarca kez erteledikten sonra geçtiğimiz haftalarda nihayet net tarihi aldıklarını açıklamışlardı!

Büyük gün geldi, aşıklar geçtiğimiz saatlerde nihayet "sonsuza dek evet" dedi!

Büyük gün geldi, aşıklar geçtiğimiz saatlerde nihayet "sonsuza dek evet" dedi!

Kaçıranlar için gelin alma aşamasında ve çiftin "evet" dediği dakikalarda yaşanan duygusal anlardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

E sevenleri çok biliyorsunuz! Birçok ünlü isim de düğüne akın etti elbette!

E sevenleri çok biliyorsunuz! Birçok ünlü isim de düğüne akın etti elbette!

Bu isimler arasında Hazal Kaya ve Serkan Keskin'in biricik dostu olan eşi Ali Atay da vardı.

Bu isimler arasında Hazal Kaya ve Serkan Keskin'in biricik dostu olan eşi Ali Atay da vardı.

Ali Atay ve Hazal Kaya, düğüne girmeden önce kameralara yansıdı. Hazal Kaya'nın düğün için seçtiği kombin ise dillere fena düştü...

Buyurun, önce hep beraber bir boydan görelim Hazal Kaya'yı!

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