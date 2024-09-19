Hazal Kaya'nın Meriç Aral ve Serkan Keskin'in Düğünü İçin Tercih Ettiği Kombin Yerden Yere Vuruldu!
Hazal Kaya'nın Meriç Aral ve Serkan Keskin'in Düğünü İçin Tercih Ettiği Kombin Yerden Yere Vuruldu!
Geçtiğimiz saatlerde Serkan Keskin ve Meriç Aral'ın düğününe katılan Hazal Kaya, seçtiği kombinle sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü!
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7 yıldır dillere destan bir aşk yaşayan Meriç Aral ve Serkan Keskin, düğün tarihini defalarca kez erteledikten sonra geçtiğimiz haftalarda nihayet net tarihi aldıklarını açıklamışlardı!
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Büyük gün geldi, aşıklar geçtiğimiz saatlerde nihayet "sonsuza dek evet" dedi!
E sevenleri çok biliyorsunuz! Birçok ünlü isim de düğüne akın etti elbette!
Bu isimler arasında Hazal Kaya ve Serkan Keskin'in biricik dostu olan eşi Ali Atay da vardı.
Buyurun, önce hep beraber bir boydan görelim Hazal Kaya'yı!
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