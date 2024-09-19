Nihayet "Sonsuza Dek Evet" Dediler: Damat Serkan Keskin, Gelini Meriç Aral'ı Görünce Gözyaşlarını Tutamadı!

Meriç Aral ve Serkan Keskin, defalarca kez erteledikleri evlilikte nihayet karar kıldı. Geçtiğimiz dakikalarda 'sonsuza kadar evet' diyen ikilinin kız alma aşamasında yaşadıkları ise gündeme oturdu. Sercan Keskin'in Meriç Aral'ı ilk kez gördüğü anlarda gözyaşlarına boğulması kalpleri büyük eritti!