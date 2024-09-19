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Nihayet "Sonsuza Dek Evet" Dediler: Damat Serkan Keskin, Gelini Meriç Aral'ı Görünce Gözyaşlarını Tutamadı!

Nihayet "Sonsuza Dek Evet" Dediler: Damat Serkan Keskin, Gelini Meriç Aral'ı Görünce Gözyaşlarını Tutamadı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
19.09.2024 - 21:08

Meriç Aral ve Serkan Keskin, defalarca kez erteledikleri evlilikte nihayet karar kıldı. Geçtiğimiz dakikalarda 'sonsuza kadar evet' diyen ikilinin kız alma aşamasında yaşadıkları ise gündeme oturdu. Sercan Keskin'in Meriç Aral'ı ilk kez gördüğü anlarda gözyaşlarına boğulması kalpleri büyük eritti!

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7 yıldır aşk yaşayan Meriç Aral ve Serkan Keskin, defalarca kez erteledikten sonra bugün nihayet "evet" demeye ve bu anı dostlarıyla kutlamaya karar verdi!

7 yıldır aşk yaşayan Meriç Aral ve Serkan Keskin, defalarca kez erteledikten sonra bugün nihayet "evet" demeye ve bu anı dostlarıyla kutlamaya karar verdi!

Kaçıranlar için nikah öncesi sosyal medyada paylaşılan ilk kareden bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Geçtiğimiz dakikalarda gelinliğin bu gördüğümüz gelinlik olmadığı ortaya çıktı! Meğerse bu kare, gelin alma seremonisinde Serkan Keskin ve Meriç Aral ilk kez karşılaştığında çekilmiş!

Geçtiğimiz dakikalarda gelinliğin bu gördüğümüz gelinlik olmadığı ortaya çıktı! Meğerse bu kare, gelin alma seremonisinde Serkan Keskin ve Meriç Aral ilk kez karşılaştığında çekilmiş!

Hatta Serkan Keskin, güzel gelinini ilk gördüğü an gözyaşlarını tutamamış!

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Asıl gelinliğimiz ise bir önce gördüğümüzden çok daha asil ve zarif başka bir modelmiş. Hemen hemen tüm ünlülerin akın ettiği düğün bu geceye damgasını vuracak o belli! Şimdilik elimizde yalnızca çiftin birbirine "sonsuza dek evet" dedikten sonra verdiği tutkulu buse var!

Asıl gelinliğimiz ise bir önce gördüğümüzden çok daha asil ve zarif başka bir modelmiş. Hemen hemen tüm ünlülerin akın ettiği düğün bu geceye damgasını vuracak o belli! Şimdilik elimizde yalnızca çiftin birbirine "sonsuza dek evet" dedikten sonra verdiği tutkulu buse var!

👇 Bir ömür boyu mutluluklar!

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