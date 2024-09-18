Biricik Sevgilisi Aşağıda Beklerken Poz Kesme Derdine Düşen Mert Demir, Serenay Sarıkaya'dan Azar Yedi!
Biricik Sevgilisi Aşağıda Beklerken Poz Kesme Derdine Düşen Mert Demir, Serenay Sarıkaya'dan Azar Yedi!
Sevgilisi Serenay Sarıkaya kendisini aşağıda beklerken poz kesme derdine düşen Mert Demir, bir güzel azar yedi!
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Aylardır aşklarını kaçak göçek yaşayıp, flörtöz hallerinden her şey belli olsa da gözden uzak takılmaya çalışan Serenay Sarıkaya ve Mert Demir, geçtiğimiz günlerde nihayet beraber fotoğraf paylaşmaya karar verdi biliyorsunuz!
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Bunca zamandır bir tane düzgün pozları olmayan ikilinin, eğlenceli fotoğrafları pek bir beğenildi!
O kadar ki aylardır herkese bir "antipatik" gelen ilişki, bir anda sempatik hale geldi. Aşıklar, kendilerini "sahte" bulup "reklam ilişkisi" yaftası yapıştıran herkesin gözüne bir tatlı gözükmeye başladı.
İlk günden bu yana birbirlerinin sosyal medya paylaşımlarının altına yaptıkları yorumlarla, daha doğrusu emojilerle dikkat çeken ikili, bu sefer yorumda çığır atladı!
Mert Demir, elinde şarap poz kestiği fotoğrafını, "Ben senin için yaşamayı göze almışım" notuyla paylaştı. Buraya kadar da her şey normaldi, beklentimiz Serenay'ın ateşli bir kalp falan paylaşmasıydı fakat...
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Aksine azar geldi Serenay'dan! Demir'in fotoğrafının altına "Ayıp ayıp aşağıdayım seni bekliyorum…🙄" yorumu bırakan Serenay Sarıkaya, konuyu sonradan konuyu tatlıya bağladı.
"Yağmur her şeyi düzeltir" mottosuyla "Ama yağmur başladı… 🫠🌹❤️🔥" deyip eriyiverdi!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
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