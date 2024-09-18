Her Şey Güzellik Değilmiş: Güzellerin Seçilme Kriterini 1994 Miss Turkey Birincisi Pınar Altuğ'dan Dinleyelim!

Miss Turkey 2024 güzelinin İdil Bilgen seçilmesi üzerine, uzun bir süredir revaçta olmayan güzellik yarışması yeniden popüler oldu. İdil Bilgen'in güzelliği tartışılırken ve ne yazık ki birçok hakarete maruz kalırken, 1994 Miss Turkey güzeli Pınar Altuğ'un geçtiğimiz senelerde yaptığı röportajda güzellik yarışması hakkında bilgi verdiği anlar yeniden gündem oldu.

Gelin, şu güzellik yarışma meselesini kafamızda iyice oturtalım! Neye göre seçiliyor bu güzeller? 🤔