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Her Şey Güzellik Değilmiş: Güzellerin Seçilme Kriterini 1994 Miss Turkey Birincisi Pınar Altuğ'dan Dinleyelim!

Her Şey Güzellik Değilmiş: Güzellerin Seçilme Kriterini 1994 Miss Turkey Birincisi Pınar Altuğ'dan Dinleyelim!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
18.09.2024 - 18:52

Miss Turkey 2024 güzelinin İdil Bilgen seçilmesi üzerine, uzun bir süredir revaçta olmayan güzellik yarışması yeniden popüler oldu. İdil Bilgen'in güzelliği tartışılırken ve ne yazık ki birçok hakarete maruz kalırken, 1994 Miss Turkey güzeli Pınar Altuğ'un geçtiğimiz senelerde yaptığı röportajda güzellik yarışması hakkında bilgi verdiği anlar yeniden gündem oldu. 

Gelin, şu güzellik yarışma meselesini kafamızda iyice oturtalım! Neye göre seçiliyor bu güzeller? 🤔

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Ülkemizde 2 Eylül 1929'dan beri düzenlenen Miss Turkey yarışması, eskisi kadar değilse de hala her sene gündeme oturmayı başarıyor biliyorsunuz.

Ülkemizde 2 Eylül 1929'dan beri düzenlenen Miss Turkey yarışması, eskisi kadar değilse de hala her sene gündeme oturmayı başarıyor biliyorsunuz.

Tarihimizde çoğu şimdinin "ünlü ismi" olan güzellerimiz var! Eskilere dönüp seneler içerisinde kimlerin seçildiğine bakmak isteyenleri şöyle alalım:

Dile kolay bu sene 95'incisi düzenlenen yarışma, haftalardır herkesin dilinde! Sebebiyse birçok güzel adayın içinden önce ilk 20'ye sonra da ilk 5'e kalan ve Miss Turkey 2024 ünvanı alan İdil Bilgen!

Dile kolay bu sene 95'incisi düzenlenen yarışma, haftalardır herkesin dilinde! Sebebiyse birçok güzel adayın içinden önce ilk 20'ye sonra da ilk 5'e kalan ve Miss Turkey 2024 ünvanı alan İdil Bilgen!

Yarışmaya hekim ünvanıyla katılan güzel, Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun ve hatta yarışmadan hemen sonra Bingöl'e ataması gerçekleştirildi.

Yarışmaya hekim ünvanıyla katılan güzel, Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun ve hatta yarışmadan hemen sonra Bingöl'e ataması gerçekleştirildi.

Fakat İdil Bilgen'in birinci seçilmesi sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Birinci seçilme nedeni sorgulanan Bilgen, yorumlara hiç aldırış etmediğini söylese de bir kadına haftalardır yapılan hakaretler ve eleştiriler birçok ünlü ismin tepki göstermesine sebep olmuştu.

Fakat İdil Bilgen'in birinci seçilmesi sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Birinci seçilme nedeni sorgulanan Bilgen, yorumlara hiç aldırış etmediğini söylese de bir kadına haftalardır yapılan hakaretler ve eleştiriler birçok ünlü ismin tepki göstermesine sebep olmuştu.

Bu isimlerden biri de 1994 Miss Turkey birincisi Pınar Altuğ'du. Aynı yıl Altuğ ile yarışmaya katılan Banu Usluer Miss Universe, Didem Uzel ise Miss Europe (2'incisi) seçilmişti.

Bu isimlerden biri de 1994 Miss Turkey birincisi Pınar Altuğ'du. Aynı yıl Altuğ ile yarışmaya katılan Banu Usluer Miss Universe, Didem Uzel ise Miss Europe (2'incisi) seçilmişti.
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İdil Bilgen'in maruz kaldığı çirkin tutuma isyan eden Pınar Altuğ, aynı yollardan geçmiş bir kadın olarak İdil Bilgen'in yanında olduğunu şu sözlerle belirtmişti:

İdil Bilgen'in maruz kaldığı çirkin tutuma isyan eden Pınar Altuğ, aynı yollardan geçmiş bir kadın olarak İdil Bilgen'in yanında olduğunu şu sözlerle belirtmişti:

Birkaç gündür olan biteni hayretle izliyorum. Seneler sonra tekrar Miss Turkey sahnesinde bu sefer sunucu olmanın keyfini çıkartırken, gencecik pırıl pırıl bir kız için yazılabilenlere inanamıyorum. Evet güzellik görecelidir, benim beğendiğimi başkası beğenmeyebilir ama bu kimseye hakaret etme hakkı vermez kaldı ki orda uygun görülüp jüri koltuğuna oturtulmuş kıymetli isimler var onların ortak kararı da bu. Hayalleri, hedefleri olan, kendini müthiş yetiştirmiş biri İdil Bilgen. Miss World de bizi çok iyi temsil edeceğine, Türk kadınının ne kadar özel olduğunu herkese kanıtlayacağına eminim, yolu açık olsun🙏🏻

Yarışma bu kadar gündeme gelince, güzellerin hangi kriterlere göre seçildiği yeniden merak konusu oldu tabii. Cevabın Pınar Altuğ'da olduğu ise dört yıl önce katıldığı programdaki sözlerinin yeniden gündem olmasıyla ortaya çıktı.

Yarışma bu kadar gündeme gelince, güzellerin hangi kriterlere göre seçildiği yeniden merak konusu oldu tabii. Cevabın Pınar Altuğ'da olduğu ise dört yıl önce katıldığı programdaki sözlerinin yeniden gündem olmasıyla ortaya çıktı.

2020'de Armağan Çağlayan'ın 'Gör Beni' programına konuk olan Altuğ, güzellik yarışmalarında güzellerin neye bakılarak seçildiğini, Miss World'ün ne demek olduğunu tüm detaylarlıyla anlatmıştı.

2020'de Armağan Çağlayan'ın 'Gör Beni' programına konuk olan Altuğ, güzellik yarışmalarında güzellerin neye bakılarak seçildiğini, Miss World'ün ne demek olduğunu tüm detaylarlıyla anlatmıştı.

"Aslına bakarsanız, özellikle Dünya Güzellik Yarışması'nda fiziki güzellikten çok sizin becerilerinize bakıyorlar" ifadelerini kullanmış, Armağan Çağlayan'ın, "öyle diyorlar ama inanıyor musunuz? Herkes dünya barışı istiyor" cevabına da tepki göstermişti.

"Aslına bakarsanız, özellikle Dünya Güzellik Yarışması'nda fiziki güzellikten çok sizin becerilerinize bakıyorlar" ifadelerini kullanmış, Armağan Çağlayan'ın, "öyle diyorlar ama inanıyor musunuz? Herkes dünya barışı istiyor" cevabına da tepki göstermişti.

'Hayır, gerçekten öyle. Hatta size şöyle söyleyeyim, dünya barışı işin klişe tarafı ama mesela biliyor musunuz ki Dünya Güzellik Yarışması'nda yarışma gecesi bacağınıza çorap giyebilirsiniz, body make-up yapabilirsiniz, tırnaklarınız takma olabilir, gözünüze lens takabilirsiniz. Bunların hepsi serbest. Çünkü aslında dünya güzeli, o geceden çok önce seçilmiş oluyor.' açıklamasında bulunmuştu.

Kriterleri ise şu sözlerle sıralamıştı: "Sizi 1 ay boyunca kampta tutuyorlar ve o 1 ay boyunca üstünüzde hep gözler var. İnsanlarla ilişkileriniz nasıl? Yabancı dil biliyor musunuz? Nasıl davranıyorsunuz? Oturmanız kalkmanız yerinde mi? Kendinize göre kültürünüz var mı? Nasıl yemek yiyorsunuz? Bunların hepsine bakıyorlar."

Kriterleri ise şu sözlerle sıralamıştı: "Sizi 1 ay boyunca kampta tutuyorlar ve o 1 ay boyunca üstünüzde hep gözler var. İnsanlarla ilişkileriniz nasıl? Yabancı dil biliyor musunuz? Nasıl davranıyorsunuz? Oturmanız kalkmanız yerinde mi? Kendinize göre kültürünüz var mı? Nasıl yemek yiyorsunuz? Bunların hepsine bakıyorlar."

Dünya Güzeli seçilen kişinin genelin anladığı güzellik algısının çok dışında olduğunu belirttikten sonra ise işin komiteyle ilerleyen kısmına değinmişti: 

'Dünya Güzeli bizim anladığımız o güzellik algısının çok dışında bir şey. Bir sene boyunca komiteyle beraber çalışıyor, dünyanın birçok yerine gidip daha çok gönüllü sosyal sorumluluk projelerinin içinde oluyor. İşte Afrika'ya gidiyor, aç çocuklara bakıyor...'

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"Armağan Çağlayan şaşırarak, 2022'de Miss World Güzeli seçilen Azra Akın da bunları yaptı mı?" sorusunu yönelttiğinde ise Azra Akın'ın tüm bu süreçlerden geçtiğini vurgulamıştı.

"Armağan Çağlayan şaşırarak, 2022'de Miss World Güzeli seçilen Azra Akın da bunları yaptı mı?" sorusunu yönelttiğinde ise Azra Akın'ın tüm bu süreçlerden geçtiğini vurgulamıştı.

Yani, "O taç onunla beraber geziyor. Bir sözleşme imzalıyorsunuz ve yarışmadan sonra bir sene boyunca onların malısınız. Baya maaşlı çalışıyor gibisiniz ve çok az izniniz var o bir sene içinde" sözleriyle yarışmaya ve sürece dahil olmanın aslında zannedildiği kadar kolay olmadığını belirten Altuğ, ta o zaman bugün sorulan "Güzellik kriteri ne abi bunların?" sorusunun cevabını vermişti aslında.

Yani, "O taç onunla beraber geziyor. Bir sözleşme imzalıyorsunuz ve yarışmadan sonra bir sene boyunca onların malısınız. Baya maaşlı çalışıyor gibisiniz ve çok az izniniz var o bir sene içinde" sözleriyle yarışmaya ve sürece dahil olmanın aslında zannedildiği kadar kolay olmadığını belirten Altuğ, ta o zaman bugün sorulan "Güzellik kriteri ne abi bunların?" sorusunun cevabını vermişti aslında.

Ne diyorsunuz? Şimdi daha iyi anlaşılıyor mu İdil Bilgen'in neden Miss Turkey seçildiği ve Miss World'de bizi temsil etmesine karar verildiği? Hadi yorumlarda buluşalım!

Ne diyorsunuz? Şimdi daha iyi anlaşılıyor mu İdil Bilgen'in neden Miss Turkey seçildiği ve Miss World'de bizi temsil etmesine karar verildiği? Hadi yorumlarda buluşalım!

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SEMİR DÖNDER

Kimseyi dış görünüşüne göre yargılamamak gerekiyormuş demek ki ! Tek kriter kaşın gözün güzel olması değilmiş.

tristann

Tam bir sacmalik

İzzet Erğun

Ağzı olan konuşuyor işte..