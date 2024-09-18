Her Şey Güzellik Değilmiş: Güzellerin Seçilme Kriterini 1994 Miss Turkey Birincisi Pınar Altuğ'dan Dinleyelim!
Her Şey Güzellik Değilmiş: Güzellerin Seçilme Kriterini 1994 Miss Turkey Birincisi Pınar Altuğ'dan Dinleyelim!
Miss Turkey 2024 güzelinin İdil Bilgen seçilmesi üzerine, uzun bir süredir revaçta olmayan güzellik yarışması yeniden popüler oldu. İdil Bilgen'in güzelliği tartışılırken ve ne yazık ki birçok hakarete maruz kalırken, 1994 Miss Turkey güzeli Pınar Altuğ'un geçtiğimiz senelerde yaptığı röportajda güzellik yarışması hakkında bilgi verdiği anlar yeniden gündem oldu.
Gelin, şu güzellik yarışma meselesini kafamızda iyice oturtalım! Neye göre seçiliyor bu güzeller? 🤔
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Ülkemizde 2 Eylül 1929'dan beri düzenlenen Miss Turkey yarışması, eskisi kadar değilse de hala her sene gündeme oturmayı başarıyor biliyorsunuz.
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Dile kolay bu sene 95'incisi düzenlenen yarışma, haftalardır herkesin dilinde! Sebebiyse birçok güzel adayın içinden önce ilk 20'ye sonra da ilk 5'e kalan ve Miss Turkey 2024 ünvanı alan İdil Bilgen!
Yarışmaya hekim ünvanıyla katılan güzel, Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun ve hatta yarışmadan hemen sonra Bingöl'e ataması gerçekleştirildi.
Fakat İdil Bilgen'in birinci seçilmesi sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Birinci seçilme nedeni sorgulanan Bilgen, yorumlara hiç aldırış etmediğini söylese de bir kadına haftalardır yapılan hakaretler ve eleştiriler birçok ünlü ismin tepki göstermesine sebep olmuştu.
Bu isimlerden biri de 1994 Miss Turkey birincisi Pınar Altuğ'du. Aynı yıl Altuğ ile yarışmaya katılan Banu Usluer Miss Universe, Didem Uzel ise Miss Europe (2'incisi) seçilmişti.
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İdil Bilgen'in maruz kaldığı çirkin tutuma isyan eden Pınar Altuğ, aynı yollardan geçmiş bir kadın olarak İdil Bilgen'in yanında olduğunu şu sözlerle belirtmişti:
Yarışma bu kadar gündeme gelince, güzellerin hangi kriterlere göre seçildiği yeniden merak konusu oldu tabii. Cevabın Pınar Altuğ'da olduğu ise dört yıl önce katıldığı programdaki sözlerinin yeniden gündem olmasıyla ortaya çıktı.
2020'de Armağan Çağlayan'ın 'Gör Beni' programına konuk olan Altuğ, güzellik yarışmalarında güzellerin neye bakılarak seçildiğini, Miss World'ün ne demek olduğunu tüm detaylarlıyla anlatmıştı.
"Aslına bakarsanız, özellikle Dünya Güzellik Yarışması'nda fiziki güzellikten çok sizin becerilerinize bakıyorlar" ifadelerini kullanmış, Armağan Çağlayan'ın, "öyle diyorlar ama inanıyor musunuz? Herkes dünya barışı istiyor" cevabına da tepki göstermişti.
Kriterleri ise şu sözlerle sıralamıştı: "Sizi 1 ay boyunca kampta tutuyorlar ve o 1 ay boyunca üstünüzde hep gözler var. İnsanlarla ilişkileriniz nasıl? Yabancı dil biliyor musunuz? Nasıl davranıyorsunuz? Oturmanız kalkmanız yerinde mi? Kendinize göre kültürünüz var mı? Nasıl yemek yiyorsunuz? Bunların hepsine bakıyorlar."
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"Armağan Çağlayan şaşırarak, 2022'de Miss World Güzeli seçilen Azra Akın da bunları yaptı mı?" sorusunu yönelttiğinde ise Azra Akın'ın tüm bu süreçlerden geçtiğini vurgulamıştı.
Yani, "O taç onunla beraber geziyor. Bir sözleşme imzalıyorsunuz ve yarışmadan sonra bir sene boyunca onların malısınız. Baya maaşlı çalışıyor gibisiniz ve çok az izniniz var o bir sene içinde" sözleriyle yarışmaya ve sürece dahil olmanın aslında zannedildiği kadar kolay olmadığını belirten Altuğ, ta o zaman bugün sorulan "Güzellik kriteri ne abi bunların?" sorusunun cevabını vermişti aslında.
Ne diyorsunuz? Şimdi daha iyi anlaşılıyor mu İdil Bilgen'in neden Miss Turkey seçildiği ve Miss World'de bizi temsil etmesine karar verildiği? Hadi yorumlarda buluşalım!
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Kimseyi dış görünüşüne göre yargılamamak gerekiyormuş demek ki ! Tek kriter kaşın gözün güzel olması değilmiş.
Tam bir sacmalik
Ağzı olan konuşuyor işte..