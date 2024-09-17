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Çekirdek Sabancılar Nazlı, Hacı ve Arzu Alara'dan Klasikleşen Aile Pozuna Güncelleme Geldi!

Çekirdek Sabancılar Nazlı, Hacı ve Arzu Alara'dan Klasikleşen Aile Pozuna Güncelleme Geldi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
18.09.2024 - 00:22

Hacı Sabancı'yla geçtiğimiz sene kucaklarına aldıkları kızları Arzu Alara'yı kimseciklere göstermeyen Nazlı Sabancı'dan klasikleşen 'çekirdek aile' pozuna güncelleme geldi!

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2017 yılında aşk yaşamaya başlayan magazin gündeminin en merak edilen çifti Nazlı ve Hacı Sabancı 2021 yılının Ekim ayında görkemli bir düğünle evlenmiş, 2023 yılında anne baba olacağının haberini vermişti hatırlarsanız!

2017 yılında aşk yaşamaya başlayan magazin gündeminin en merak edilen çifti Nazlı ve Hacı Sabancı 2021 yılının Ekim ayında görkemli bir düğünle evlenmiş, 2023 yılında anne baba olacağının haberini vermişti hatırlarsanız!

Kaynana Arzu Sabancı'nın adını verdikleri kızları Arzu Alara, geçen sene 15 Ağustos'ta dünyaya geldi! İlk aile pozları da buydu👇

Kaynana Arzu Sabancı'nın adını verdikleri kızları Arzu Alara, geçen sene 15 Ağustos'ta dünyaya geldi! İlk aile pozları da buydu👇

Zaman içerisinde aynı pozun benzerini birden çok kez gördük. O kadar ki Arzu Alara'nın yalnızca arkası dönük gözüktüğü bu fotoğraflar bir klasik haline geldi.

Zaman içerisinde aynı pozun benzerini birden çok kez gördük. O kadar ki Arzu Alara'nın yalnızca arkası dönük gözüktüğü bu fotoğraflar bir klasik haline geldi.

Malumunuz, yüzünün kameraya dönük olduğu fotoğrafları görmek bize hiç nasip olmadı çünkü Nazlı Sabancı kızının yüzünü devasa emojilerle kapatarak göstermemeye ant içti!

Malumunuz, yüzünün kameraya dönük olduğu fotoğrafları görmek bize hiç nasip olmadı çünkü Nazlı Sabancı kızının yüzünü devasa emojilerle kapatarak göstermemeye ant içti!

En son geçtiğimiz ay Arzu Alara'nın doğum gününde bir çekirdek aile fotoğrafı daha gelmişti ki...

En son geçtiğimiz ay Arzu Alara'nın doğum gününde bir çekirdek aile fotoğrafı daha gelmişti ki...
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Geçtiğimiz saatlerde Nazlı Sabancı'dan "çekirdek Sabancılar" pozuna güncelleme geldi. Arzu Alara'yı yine göremedik, fakat lülüleri de gözden kaçmadı minik prensesin!

Geçtiğimiz saatlerde Nazlı Sabancı'dan "çekirdek Sabancılar" pozuna güncelleme geldi. Arzu Alara'yı yine göremedik, fakat lülüleri de gözden kaçmadı minik prensesin!
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