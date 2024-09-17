Çekirdek Sabancılar Nazlı, Hacı ve Arzu Alara'dan Klasikleşen Aile Pozuna Güncelleme Geldi!
Çekirdek Sabancılar Nazlı, Hacı ve Arzu Alara'dan Klasikleşen Aile Pozuna Güncelleme Geldi!
Hacı Sabancı'yla geçtiğimiz sene kucaklarına aldıkları kızları Arzu Alara'yı kimseciklere göstermeyen Nazlı Sabancı'dan klasikleşen 'çekirdek aile' pozuna güncelleme geldi!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2017 yılında aşk yaşamaya başlayan magazin gündeminin en merak edilen çifti Nazlı ve Hacı Sabancı 2021 yılının Ekim ayında görkemli bir düğünle evlenmiş, 2023 yılında anne baba olacağının haberini vermişti hatırlarsanız!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kaynana Arzu Sabancı'nın adını verdikleri kızları Arzu Alara, geçen sene 15 Ağustos'ta dünyaya geldi! İlk aile pozları da buydu👇
Zaman içerisinde aynı pozun benzerini birden çok kez gördük. O kadar ki Arzu Alara'nın yalnızca arkası dönük gözüktüğü bu fotoğraflar bir klasik haline geldi.
Malumunuz, yüzünün kameraya dönük olduğu fotoğrafları görmek bize hiç nasip olmadı çünkü Nazlı Sabancı kızının yüzünü devasa emojilerle kapatarak göstermemeye ant içti!
En son geçtiğimiz ay Arzu Alara'nın doğum gününde bir çekirdek aile fotoğrafı daha gelmişti ki...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçtiğimiz saatlerde Nazlı Sabancı'dan "çekirdek Sabancılar" pozuna güncelleme geldi. Arzu Alara'yı yine göremedik, fakat lülüleri de gözden kaçmadı minik prensesin!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın