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THY Hostesine Saldırdığı İddia Edilen ve Ağza Alınmayacak Sözler Sarf Eden Dilan Çıtak'tan Açıklama Geldi!

THY Hostesine Saldırdığı İddia Edilen ve Ağza Alınmayacak Sözler Sarf Eden Dilan Çıtak'tan Açıklama Geldi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
17.09.2024 - 20:21

Kedisini uyarılara rağmen pusete geri koymadığı için THY hostesine saldırdığı iddia edilen Dilan Çıtak, olayın kendince aslını sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

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Haftalardır babası İbrahim Tatlıses'le yaşadığı polemikle gündeme gelen Dilan Çıtak, geçtiğimiz saatlerde THY uçağında çıkardığı kavgayla gündeme oturdu.

Haftalardır babası İbrahim Tatlıses'le yaşadığı polemikle gündeme gelen Dilan Çıtak, geçtiğimiz saatlerde THY uçağında çıkardığı kavgayla gündeme oturdu.

Türk Hava Yolları'nın (THY) Bodrum - İstanbul seferini yapan uçakta yolcu olan Dilan Çıtak, uçağın İstanbul'a iniş için hazırlığa geçtiği anlarda kedilerinden birinin miyavlaması üzerine kedisini kutudan çıkarıp kucağına almış, konuyla ilgili hostes tarafından uyarılınca da sinirlerine hakim olamamıştı.

Türk Hava Yolları'nın (THY) Bodrum - İstanbul seferini yapan uçakta yolcu olan Dilan Çıtak, uçağın İstanbul'a iniş için hazırlığa geçtiği anlarda kedilerinden birinin miyavlaması üzerine kedisini kutudan çıkarıp kucağına almış, konuyla ilgili hostes tarafından uyarılınca da sinirlerine hakim olamamıştı.

Olayın basına yansıyan ilk görüntülerini izlemek isterseniz, bu içeriğimizde tüm detaylara yer vermiştik:

Video yayılınca konunun kendine göre aslını açıklamaya karar veren Dilan Çıtak, birkaç dakika önce sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Video yayılınca konunun kendine göre aslını açıklamaya karar veren Dilan Çıtak, birkaç dakika önce sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Öncelikle bir video paylaşan Dilan Çıtak, uçakta kedisini kucağında tutarken nasıl nefes darlığı çektiğini ve sakinleştirme çabası içine girdiğini gösterdi.

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Ardından, kedisi fenalaşınca kedisini pusetten çıkardığını ve hostesin onu "sert" bir dille uyardığını belirten Çıtak, hostesin kediyi zorla pusete sokmaya çalıştığını ve hatta pusete vurduğunu da vurguladı. "Keşke bu videonun öncesinde, kendime yapılan sert tutumları da yayınlasalardı... Hayvanlar dilsiz varlıklardır benim kedim de bir dilsiz varlık. Ona yapılan bu haksızlığı kim savunacak şimdi?" isyanında bulundu.

Ardından, kedisi fenalaşınca kedisini pusetten çıkardığını ve hostesin onu "sert" bir dille uyardığını belirten Çıtak, hostesin kediyi zorla pusete sokmaya çalıştığını ve hatta pusete vurduğunu da vurguladı. "Keşke bu videonun öncesinde, kendime yapılan sert tutumları da yayınlasalardı... Hayvanlar dilsiz varlıklardır benim kedim de bir dilsiz varlık. Ona yapılan bu haksızlığı kim savunacak şimdi?" isyanında bulundu.

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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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Murmur Plopslop

Nefes darlığı çekmiyor. Kediler streslendiğinde yapar bu hareketi. Uçağın sesi, basınç, box, zaten streslenmeleri için yeterli. Ancak bir anda fırlayıp kaçsa... Devamını Gör

MHOrhanRE

Yahu kadın ismi için Köpek demedi mi, hala neden Dilan derler?

nyra

Kes sesini kurallara uy gördük saldırgan kim