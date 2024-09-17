THY Hostesine Saldırdığı İddia Edilen ve Ağza Alınmayacak Sözler Sarf Eden Dilan Çıtak'tan Açıklama Geldi!
THY Hostesine Saldırdığı İddia Edilen ve Ağza Alınmayacak Sözler Sarf Eden Dilan Çıtak'tan Açıklama Geldi!
Kedisini uyarılara rağmen pusete geri koymadığı için THY hostesine saldırdığı iddia edilen Dilan Çıtak, olayın kendince aslını sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.
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Haftalardır babası İbrahim Tatlıses'le yaşadığı polemikle gündeme gelen Dilan Çıtak, geçtiğimiz saatlerde THY uçağında çıkardığı kavgayla gündeme oturdu.
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Türk Hava Yolları'nın (THY) Bodrum - İstanbul seferini yapan uçakta yolcu olan Dilan Çıtak, uçağın İstanbul'a iniş için hazırlığa geçtiği anlarda kedilerinden birinin miyavlaması üzerine kedisini kutudan çıkarıp kucağına almış, konuyla ilgili hostes tarafından uyarılınca da sinirlerine hakim olamamıştı.
Video yayılınca konunun kendine göre aslını açıklamaya karar veren Dilan Çıtak, birkaç dakika önce sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
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Ardından, kedisi fenalaşınca kedisini pusetten çıkardığını ve hostesin onu "sert" bir dille uyardığını belirten Çıtak, hostesin kediyi zorla pusete sokmaya çalıştığını ve hatta pusete vurduğunu da vurguladı. "Keşke bu videonun öncesinde, kendime yapılan sert tutumları da yayınlasalardı... Hayvanlar dilsiz varlıklardır benim kedim de bir dilsiz varlık. Ona yapılan bu haksızlığı kim savunacak şimdi?" isyanında bulundu.
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