Miss Turkey Güzeli Soruldu: Muhabirlere Çıkışan Tuba Ünsal, İdil Bilgen'i Yerden Yere Vuran Herkese İsyan Etti
Miss Turkey Güzeli Soruldu: Muhabirlere Çıkışan Tuba Ünsal, İdil Bilgen'i Yerden Yere Vuran Herkese İsyan Etti
Günlerdir gündemden düşmeyen Miss Turkey güzeli İdil Bilgen'in maruz kaldığı hakaret ve eleştirilere bir tepki de Tuba Ünsal'dan geldi.
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Birçok güzel adayın içinden önce ilk 20'ye sonra da ilk 5'e kalan İdil Bilgen, geçtiğimiz günlerde Miss Turkey 2024 birincisi seçildi ve "Miss Turkey World 2024" ünvanı aldı.
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Sosyal medyada kısa süre içerisinde gündem olan Bilgen'in güzelliği bir kesim tarafından ağır eleştirildi. Birçok ünlü isim de meseleye dahil oldu, bazıları İdil Bilgen'e yapılan hakaretlere tepki gösterirken, bazıları da İdil Bilgen'in Miss Turkey seçilmesine anlam veremedi.
Geçtiğimiz saatlerde İdil Bilgen'in son bir haftada yaşadıklarına bir yorum da güzel oyuncu Tuba Ünsal'dan geldi.
Bir davette görüntülenen Ünsal, "Bunu hiç konuşmaya gerek yok, bir genç kadını kameralar önünde hep beraber yermeyi siz nasıl buldunuz?" diyerek muhabirlere de taş atan Ünsal, "Bana hiç etik ve iyi gelmedi. Kendim, insanlar adına utandım. Güzellik kavramını neye göre konumlandırıyoruz? Çok önemli bir eğitimi olan, Türkiye'yi çok iyi temsil edebilecek genç bir kadın bir hafta boyunca ayaklar altına alındı. Ben kimseye yakıştıramadım bunu, hiçkimseye yakıştıramadım! İnsanlar adına ben utandım" dedi.
İşte o anlar:
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orası kadınların eğitimine göre seçildikleri yer değil tuba. sen bu yaşında seçilmiş Türkiye güzelinden güzelsen demek ki burada bir yanlışlık var. bunun nes... Devamını Gör
Güzelliğin on para etmez di büyükelçi deki baban olmasaydı
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