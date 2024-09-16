"65 Yaşında Adamda Ne Buldun?" Sorusunu Cevaplayan Gülseren Ceylan, Mali'nin "Becerilerinden" Dem Vurdu!

Bir ayrılıp bir barışan ve sürekli TikTok canlı yayınlarıyla gündeme gelen Gülseren Ceylan ve Mehmet Ali Erbil, bu sefer de barıştıktan hemen sonra yanıtladıkları sorulara verdikleri cevaplarla dikkat çekti. '65 yaşında adamda ne buldun?' sorusuna cevap veren Gülseren Ceylan, Mali'nin 'becerilerinden' dem vurdu.