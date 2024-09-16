"65 Yaşında Adamda Ne Buldun?" Sorusunu Cevaplayan Gülseren Ceylan, Mali'nin "Becerilerinden" Dem Vurdu!
"65 Yaşında Adamda Ne Buldun?" Sorusunu Cevaplayan Gülseren Ceylan, Mali'nin "Becerilerinden" Dem Vurdu!
Bir ayrılıp bir barışan ve sürekli TikTok canlı yayınlarıyla gündeme gelen Gülseren Ceylan ve Mehmet Ali Erbil, bu sefer de barıştıktan hemen sonra yanıtladıkları sorulara verdikleri cevaplarla dikkat çekti. '65 yaşında adamda ne buldun?' sorusuna cevap veren Gülseren Ceylan, Mali'nin 'becerilerinden' dem vurdu.
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Yıllardır çapkınlık hikayeleri, sunduğu programlarda yaptığı bel altı espriler ve göndermelerle dikkat çeken şovmen Mehmet Ali Erbil, uzunca bir zamandır yaşadığı "fırtınalı" aşkla gündemde biliyorsunuz.
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Yılın başında kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan'la adı anılmaya başlayan Mehmet Ali Erbil, nikah masasına oturmadıysa da imam nikahı kıydıklarının haberini katıldığı bir programda vermişti.
Sürekli ayrılıp barışan ikili, en son geçtiğimiz hafta da ayrılmaya karar vermiş, her zamanki gibi bu seferkinin de "son" olduğunu belirtmişti.
Ayrılık sürecinde Mehmet Ali Bey, yeni sevgilisi olduğu iddia edilen bir hanımefendiyle TikTok canlı yayınları açmaya başladı, Gülseren Ceylan ise tek başına açtığı yayınlarda "Asla barışmam" diyerek büyük konuştu. Fakat ayrılık yine kısa sürdü.
Sanki hiçbir şey yaşanmamış, defalarca ayrılıp barışmamışlar gibi hayatlarına devam eden ikili, yine bir TikTok canlı yayınında sarf ettikleri cümlelerle gündeme geldi.
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"65 yaşında adamda ne buldun?" sorusuna cevap veren Gülseren Ceylan, "Mahallede 65 yaşında bir adamla görüşecek halim yok zaten yani. Şimdi doğruya doğru. Tabii ki de bunun güçlü olması, parasının olması, komik olması, her şeyi yani. Kriterlerin hepsini dolduruyor yani" dedi. Sonra da Mali'nin "becerilerinden" dem vurup, "Hala bir şeylerin çok güzel olabilmesi falan yani... Abi sizin hiç kriterleriniz yok mu hayatta?" açıklamasında bulundu.
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