Düğün Türkiye'de Değil: İki Gün Sonra Evlenecek Olan Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, Mekana Giriş Yaptı!
Düğün Türkiye'de Değil: İki Gün Sonra Evlenecek Olan Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, Mekana Giriş Yaptı!
17 Eylül'de yani yalnızca iki gün sonra evlenecekleri iddia edilen Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, geçtiğimiz saatlerde düğün mekanına giriş yaptı! Türkiye'yi seçmeyen ikilinin pozunu, görümce Nilüfer Yıldırım paylaştı.
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İki buçuk yılı aşkın süredir birlikte olan Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, son birkaç haftadır magazinin tam göbeğinde yer alıyor biliyorsunuz! Sebebi aniden verdikleri evlilik kararı ve beraberinde gelen bebek haberi tabii!
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Geçtiğimiz yıl ağustos ayında evlilik teklifine "Evet" diyen Pınar Deniz, daha birkaç ay önce "evlilik için acelemiz yok" açıklamasında bulunmuş, fakat Birsen Altuntaş tarafından çiftin bu ay içerisinde evleneceği bilgisi sızdırılmıştı.
Yaklaşık 7.5 ay sonra şöyle göreceğimiz Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, evliliğe iki gün kala düğün/nikah yerine giriş yaptı!
Çiftimizin de birçok diğer ünlü çift gibi yurtdışı furyasına uyduğunu Pınar Deniz'le arası düşman çatlatacak kadar iyi olan görümce Nilüfer Yıldırım'ın paylaşımıyla anladık.
Muhtemelen bir grup arkadaş ve aile üyeleriyle düğüne kıyasla daha küçük bir şeyi tercih edecek olan aşıklar, İtalya'ya ayak bastı! Başlasın hazırlıklar, bakalım bu çiftin evlilik karelerini beğenecek miyiz?
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