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Serdar Ortaç'tan Şarkı Alıp Beğenmediği Sözü Fake Atarak Değiştiren Ebru Gündeş'in "Kraliçeliğini" Konuşalım!

Serdar Ortaç'tan Şarkı Alıp Beğenmediği Sözü Fake Atarak Değiştiren Ebru Gündeş'in "Kraliçeliğini" Konuşalım!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
15.09.2024 - 17:37

Senelerdir küs olan Ebru Gündeş ve Serdar Ortaç'ın 2010'a hoşçakal dedikleri Beyaz Show'da aralarında geçen efsane diyaloğu ve sonuçlarını hatırlıyoruz!

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Küsüşüp bozuşmak da dostluğa mahsustur, elbet bir gün yolunu bulur dargınlıklarını giderirler ama Reza Zarrab'ın tutuklanmasından bu yana konuşmayan Ebru Gündeş ve Serdar Ortaç'ın öğrenmeye değer kıymetli bir dostlukları var aslında!

Küsüşüp bozuşmak da dostluğa mahsustur, elbet bir gün yolunu bulur dargınlıklarını giderirler ama Reza Zarrab'ın tutuklanmasından bu yana konuşmayan Ebru Gündeş ve Serdar Ortaç'ın öğrenmeye değer kıymetli bir dostlukları var aslında!

Çok da özel başlayan bir dostluk bu üstelik! Serdar Ortaç 1993 yılında bir dönem özel radyolarda program yapımcısı ve sunucusu olarak çalışıyor, henüz kendisi ünlü değilken birçok ünlüyle o radyo programlarında tanışıp sohbet ediyordu biliyorsunuz. Dileklerinden biri de bir gün Ebru Gündeş'i ağırlayabilmekti!

Çok da özel başlayan bir dostluk bu üstelik! Serdar Ortaç 1993 yılında bir dönem özel radyolarda program yapımcısı ve sunucusu olarak çalışıyor, henüz kendisi ünlü değilken birçok ünlüyle o radyo programlarında tanışıp sohbet ediyordu biliyorsunuz. Dileklerinden biri de bir gün Ebru Gündeş'i ağırlayabilmekti!

Dileği gerçek de oldu. Kendisinin Ebru Gündeş'i de sahneye çağırdığı bir konserinde anlattığı üzere, Ebru Gündeş'e bir heves "radyo programıma çıkar mısın?" teklifinde bulundu ve Ebru Gündeş de kabul etti.

Dileği gerçek de oldu. Kendisinin Ebru Gündeş'i de sahneye çağırdığı bir konserinde anlattığı üzere, Ebru Gündeş'e bir heves "radyo programıma çıkar mısın?" teklifinde bulundu ve Ebru Gündeş de kabul etti.

Yayına çıkmadan önce Serdar Ortaç'tan hayatını sonsuza dek değiştirecek bir talep geldi Ebru Gündeş'e. Serdar Ortaç, "Ebru Hanımcım, ben şarkı söylüyorum. Karabiberim diye bir şarkı yazdım, bir okuyayım dinle beni ne olur!" ricasında bulundu.

Yayına çıkmadan önce Serdar Ortaç'tan hayatını sonsuza dek değiştirecek bir talep geldi Ebru Gündeş'e. Serdar Ortaç, "Ebru Hanımcım, ben şarkı söylüyorum. Karabiberim diye bir şarkı yazdım, bir okuyayım dinle beni ne olur!" ricasında bulundu.

Önce "Öyle şarkı mı olur be!" tepkisini veren Ebru Gündeş ise şarkıyı duyunca etkilendi ve o radyo yayınından tam 15 gün sonra, Serdar Ortaç hayatımıza "Karabiberim" ile kallavi bir giriş yaptı. Ve bu giriş, Ebru Gündeş'in açtığı kapıdan yapıldı!

Önce "Öyle şarkı mı olur be!" tepkisini veren Ebru Gündeş ise şarkıyı duyunca etkilendi ve o radyo yayınından tam 15 gün sonra, Serdar Ortaç hayatımıza "Karabiberim" ile kallavi bir giriş yaptı. Ve bu giriş, Ebru Gündeş'in açtığı kapıdan yapıldı!

Ebru Gündeş ile üzerinde beraber çalıştıkları o albüm 1994 yılının en çok ses getiren albümlerinden olmuş, Serdar Ortaç'ın piyasaya adım attığı gibi 1.5 milyon satış yapmasına vesile olmuştu.

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Bu ikili, seneler içinde birbirine şarkılar verdi, birlikte şarkılar söyledi, düetler yaptı ve arkadaşlıkları hep çok samimi bulundu. Fakat ne olduysa oldu, Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab tutuklandığında ikilinin arasına koca bir buz kütlesi oturdu. O günden bu yana konuşmayan, bir araya da gelmeyi tercih etmeyen Ebru Gündeş ve Serdar Ortaç'ınki yarım kalmış bir dostluk hikayesine döndü.

Birkaç sene önce, konuya dair içini "40" isimli programa döken Serdar Ortaç, "Çok güzel bir arkadaşlıktı, benim radyocuyken elimden tutan kız. Şimdi arkadaşlığımızın zedelenmesi beni çok üzüyor. Ama oldu bitti. Arkadaşlığımız bu hale geldi" açıklamasında bulunmuştu. Üstünden iki seneden fazla geçti bu ikili hala bir araya gelmedi, getirilmedi.

Birkaç sene önce, konuya dair içini "40" isimli programa döken Serdar Ortaç, "Çok güzel bir arkadaşlıktı, benim radyocuyken elimden tutan kız. Şimdi arkadaşlığımızın zedelenmesi beni çok üzüyor. Ama oldu bitti. Arkadaşlığımız bu hale geldi" açıklamasında bulunmuştu. Üstünden iki seneden fazla geçti bu ikili hala bir araya gelmedi, getirilmedi.

Ama çok neşeli, çok da özel günleri vardı hepimizin şahit olduğu! Şimdi müsaadenizle sizi, Beyaz Show, 31 Aralık 2010 programına, Ebru Gündeş ve Serdar Ortaç'ın seneyi beraber kapattığı o günlere ışınlamak istiyoruz.

Ama çok neşeli, çok da özel günleri vardı hepimizin şahit olduğu! Şimdi müsaadenizle sizi, Beyaz Show, 31 Aralık 2010 programına, Ebru Gündeş ve Serdar Ortaç'ın seneyi beraber kapattığı o günlere ışınlamak istiyoruz.

Serdar Ortaç'ın Ebru Gündeş'e evlilik hediyesini ve o hediyenin Ebru Gündeş'in dominant kraliçeliği tarafından nasıl modifiye edildiğini bir duymanız lazım!

Beyaz Show'a o seneye damgasını vuran düetleri "Bilsem ki" ile giriş yapan Serdar Ortaç ve Ebru Gündeş'in Beyazıt Öztürk'le sohbet ettikleri anlarda buram buram bir enerji yayılıyor ikiliden. Sürekli kahkahalar atıyor, birbirlerine takılıyorlar.

Beyaz Show'a o seneye damgasını vuran düetleri "Bilsem ki" ile giriş yapan Serdar Ortaç ve Ebru Gündeş'in Beyazıt Öztürk'le sohbet ettikleri anlarda buram buram bir enerji yayılıyor ikiliden. Sürekli kahkahalar atıyor, birbirlerine takılıyorlar.

Ve sonra o efsane diyalog yaşanıyor! Serdar Ortaç, evlilik hediyesi olarak Ebru Gündeş'e bir şarkı hediye ettiğini açıklıyor. Bunun ne kadar kıymetli ve değerli olduğu vurgusu yapıldıktan sonra Beyazıt Öztürk'ten "Bugüne kadar senin bir parçanı kabul etmeyen oldu mu?" sorusu geliyor Serdar Ortaç'a.

Ve sonra o efsane diyalog yaşanıyor! Serdar Ortaç, evlilik hediyesi olarak Ebru Gündeş'e bir şarkı hediye ettiğini açıklıyor. Bunun ne kadar kıymetli ve değerli olduğu vurgusu yapıldıktan sonra Beyazıt Öztürk'ten "Bugüne kadar senin bir parçanı kabul etmeyen oldu mu?" sorusu geliyor Serdar Ortaç'a.
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Serdar Ortaç da artık nasıl içinde yer ettiyse patlatıveriyor itirafı! "Evet işte Ebru mesela bu şarkıda bir sözü beğenmemiş. Ben oraya yazmışım, gayet de güzel bir söz. Tuttu ona takıldı" cevabını veriyor.

Serdar Ortaç da artık nasıl içinde yer ettiyse patlatıveriyor itirafı! "Evet işte Ebru mesela bu şarkıda bir sözü beğenmemiş. Ben oraya yazmışım, gayet de güzel bir söz. Tuttu ona takıldı" cevabını veriyor.

Bu sırada Ebru Gündeş 'eyvah' diyor içinden🙈

"Bak şimdi" diyor Serdar Ortaç, başlıyor hepimizin kulağının pasını silen o şarkıyı söylemeye "Bugün aşkımın sonuncu Pazartesi" diyerek. Sonra da isyan ediyor, "Ebru Pazartesi olmaz diyor abi!"

"Bak şimdi" diyor Serdar Ortaç, başlıyor hepimizin kulağının pasını silen o şarkıyı söylemeye "Bugün aşkımın sonuncu Pazartesi" diyerek. Sonra da isyan ediyor, "Ebru Pazartesi olmaz diyor abi!"

Bunun üzerine, arkadaşını üzmek niyetinde olmadığını belli etmek isteyen Ebru Gündeş derdini anlatmaya çalışıyor kibar kibar. "Ben de Cumartesi yapalım dedim, kötü bir şey mi dedim? Cumartesi olsa dedim kulüp falan düşündüğün zaman ambiyansal açıdan daha iyi olabilir dedim sadece" diye açıklıyor kendini.

Bunun üzerine, arkadaşını üzmek niyetinde olmadığını belli etmek isteyen Ebru Gündeş derdini anlatmaya çalışıyor kibar kibar. "Ben de Cumartesi yapalım dedim, kötü bir şey mi dedim? Cumartesi olsa dedim kulüp falan düşündüğün zaman ambiyansal açıdan daha iyi olabilir dedim sadece" diye açıklıyor kendini.

Bu düşünceyi hala kabullenemeyen Ortaç ise, tatlı tatlı ama bir yükseliyor yine. "Beni kimse anlamıyor ben orada yazlık yeri anlatmıyorum. Ben orada aşkımın sonuncu Pazartesi diyorum" diyor.

Bu düşünceyi hala kabullenemeyen Ortaç ise, tatlı tatlı ama bir yükseliyor yine. "Beni kimse anlamıyor ben orada yazlık yeri anlatmıyorum. Ben orada aşkımın sonuncu Pazartesi diyorum" diyor.

"Yani artık hafta bitmiş, aşkım da bitmiş, yeni bir hayata merhaba diyorum!" sözleriyle şarkısının özünü anlatıyor tane tane...🙈

"Yani artık hafta bitmiş, aşkım da bitmiş, yeni bir hayata merhaba diyorum!" sözleriyle şarkısının özünü anlatıyor tane tane...🙈
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Arkadaşının isyanında dayanamayan Ebru Gündeş de "Tamam canım Pazartesi kalsın!" diyor ve konuyu kapatıyor.

Arkadaşının isyanında dayanamayan Ebru Gündeş de "Tamam canım Pazartesi kalsın!" diyor ve konuyu kapatıyor.

Fakat biliyorsunuz bu şarkının adı Pazartesi değil, Pazartesi kalmadı çünkü kalamadı! 😂

Ebru Gündeş, yine dominantlığını ve kraliçeliğini konuşturarak arkada neler ettiyse etti ve bu şarkı, "Cumartesi" adıyla, "Bugün aşkımın sonuncu Cumartesi" sözleriyle girdi 2011'de hayatımıza! Valla ne diyelim, inadına ve "işte o kadar" tavrına sağlık Ebru Gündeş!

Ebru Gündeş, yine dominantlığını ve kraliçeliğini konuşturarak arkada neler ettiyse etti ve bu şarkı, "Cumartesi" adıyla, "Bugün aşkımın sonuncu Cumartesi" sözleriyle girdi 2011'de hayatımıza! Valla ne diyelim, inadına ve "işte o kadar" tavrına sağlık Ebru Gündeş!

Bir de tez zamanda barışıp yine atışsanız ne mutlu olacağız!

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