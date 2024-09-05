Hayalet Sevgilim İrem'in "Nasıl Bu Kadar Ünsüz Olabildin?" Sorusuna Efsane Cevabını Yeniden İnceliyoruz!

2005 yılına 'Hayalet Sevgilim'le damgasını vuran, hepimizi de (yaş fark etmeksizin) bir güzel depresyona sokmuş İrem'i mutlaka hatırlarsınız! Hayalet Sevgilim'in ardından piyasadan bir anda kaybolan İrem, 2020' 'bu kadar ünlüyken bu kadar ünsüz olmayı nasıl başardın?' sorusuna buram buram samimiyet kokan, çok da ders çıkartılabilecek upuzun bir yazıyla cevap vermişti.

Hazırsanız, tarihin tozlu sayfalarını açıp İrem'in hikayesini yeniden hatırlayıp, şimdi nerelerde olduğuna beraber bakalım! ❤️