Sezen Aksu'ya Yaptığı Ters Psikolojiyle Hovarda'sını Tuvaletten Çıkaran Emel Müftüoğlu'nun Tuhaf Hikayesi!

Hepimizin diline pelesenk, 1995'e damgasını vurmuş Hovarda şarkısının tuvaletten çıktığını biliyor muydunuz? İzninizle sizi Emel Müftüoğlu ve Sezen Aksu'nun tanıştığı güne ve bir saat içerisinde tuvalette bestelenen o şarkının yapım aşamasına ışınlıyoruz!