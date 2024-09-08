Sezen Aksu'ya Yaptığı Ters Psikolojiyle Hovarda'sını Tuvaletten Çıkaran Emel Müftüoğlu'nun Tuhaf Hikayesi!
Sezen Aksu'ya Yaptığı Ters Psikolojiyle Hovarda'sını Tuvaletten Çıkaran Emel Müftüoğlu'nun Tuhaf Hikayesi!
Hepimizin diline pelesenk, 1995'e damgasını vurmuş Hovarda şarkısının tuvaletten çıktığını biliyor muydunuz? İzninizle sizi Emel Müftüoğlu ve Sezen Aksu'nun tanıştığı güne ve bir saat içerisinde tuvalette bestelenen o şarkının yapım aşamasına ışınlıyoruz!
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İster sevin ister sevmeyin, "Sezen şarkısı" diye bir şey vardır ve o "Sezen şarkıları" hiç beklemediğiniz anda yüreğinizi darmaduman da edebilir, kıpır kıpır da! En büyük özellikleri de odur zaten. İhtiyacınız olduğu anda belirirler ve bulundukları ortama uyum sağlarlar...
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Onlarcası belki yüzlercesi sayılabilir ama bir tanesi var ki, özellikle son yıllarda kulüplerde mutlaka her gece çalar, az biraz cilve yapmak istediğinizde, hem masumu hem de cesuru oynamak istediğinizde kafanızın arkasında dönmeye başlar. Sözü ve müziği Sezen Aksu'ya ait, Emel Müftüoğlu'yla özdeşleşmiş Hovarda'dan bahsediyoruz!
Konuya girmeden önce izninizle sizi Emel Müftüoğlu ve Sezen Aksu dostluğunun bir küçük yolculuğuna çıkaralım diyoruz! Dostlukları yıllar öncesine dayanan Sezen Aksu ve Emel Müftüoğlu, sektöre ilk girdikleri zamanlardan, gencecik kadınlar oldukları dönemden tanışıyorlar.
Zaman içerisinde güçlenen arkadaşlıkları şimdi yoldaşlığa, kız kardeşliğe dönmüş vaziyette! Mutlaka denk geliyorsunuzdur, Minik Serçe'nin haberlerini Müftüoğlu'ndan alıyoruz son zamanlarda.
Malumunuz, kendisi 16 Ocak 2016'da verdiği konserde, "40 yılı tamamladık Allahın izniyle. Küçücük bir kız gibi düşünüyordum kendimi o zaman, hala öyle hissediyorum ama beden ruha ihanet ediyor" diyerek bir daha sahne almayacağını söylemişti. Sözünün de eri çıktı! Koskoca 8 yılı Sezen'i canlı izlemeye hasret geçirdik.
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Sahne almasa da albüm ve üstüne birkaç farklı single çıkaran Sezen Aksu, basından da uzaklaştı. Sosyal medya kullanmayan Minik Serçe'den hiç haber alamaz olmuştuk ki imdadımıza dostu Emel Müftüoğlu yetişti.
Sezen Aksu'nun son halini de onun sayesinde gördük sahneleri bırakma sebebini de onun sayesinde öğrendik. "Her sahneye çıkışında çok heyecanlanıp strese giriyordu. Eğer bırakmasaydı, sağlığı olumsuz etkilenecekti" demişti Müftüoğlu.
Yılları beraber deviren hala da yan yana, el ele vakit geçiren ikili kariyerleri boyunca da birbirlerinin arkasında dimdik durdu. Sezen Aksu biricik arkadaşına birçok şarkı verdi. Hatta Müftüoğlu bunu, "Bugüne kadar çıkış yaptığım şarkılar hep Sezen Aksu’nun imzasını taşıdı. Ruhunu kendime yakın hissettiğim için de albümlerim daha çok ona endeksli oluyor" sözleriyle anlatmıştı.
Ama tüm şarkıların içinde en çok "Hovarda" hepimizin diline dolandı, hepimizde iz bıraktı! Sezen Aksu ile tanıştıktan hemen sonra Hovarda şarkısını alan Müftüoğlu, gelmiş geçmiş en çok satan, hatta albümlerden bile daha çok satan bir tekliye imza atmış oldu.
Şimdi hazırsanız sizi 1995'e, 29 yıl öncesine ışınlanmaya davet ediyoruz; Hovarda'nın yapım aşamasına!
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42 yıllık gece kulübü Etiler Şamdan'ın namını duymuş olanlarınız vardır. Sezen Aksu ve Emel Müftüoğlu'nu birbirini tanımayan iki ünlü kadın olarak aynı masada hayal etmenizi istiyoruz şimdi. Sezen Aksu'dan şarkı koparmanın peşinde olan Emel Müftüoğlu, Minik Serçe'ye baya baya ters psikoloji uygulamış!
Sezen Aksu'ya bir zarf atarak, sinirleneceğini bile bile "Sağda solda bu şarkıları senin yazmadığının dedikodusu yapılıyor" diyen Emel Müftüoğlu, kendisini gaza getirmek için "Bu şarkıları gerçekten senin yaptığına inanmamı istiyorsan, burada benim gözümün önünde bir tane yaz da görelim” teklifinde bulunmuş.
Bir türlü aksiyon göremeyince de beş dakikada bir "Ne oldu yapamadın değil mi? Bak işte öyle olmuyor o işler!" diyerek şakayla karışık dalga geçmeye başlamış Minik Serçe'yle! Ve olanlar olmuş...
Daha üstünden bir saat bile geçmemiş fakat Sezen Aksu, Emel Müftüoğlu'nu kolundan tutup "inelim aşağıya" direktifini vermiş. Kadınlar tuvaletine inmişler ve Sezen Aksu şarkıyı söylemeye başlamış. Evet yanlış okumadınız, Sezen Aksu Hovarda'yı Emel Müftüoğlu'na bir gece yarısı tuvalette armağan etmiş...
Anlayacağınız, "Oyuna gelme aman aman aman!" diyen Sezen Aksu, aslında Emel Müftüoğlu'nun oyununa gelmiş de o zamanlar onu kestirememiş. Ya da kim bilir, belki kestirmiştir de sözler Emel Müftüoğlu'na cevaben çıkmıştır ortaya! Ne dersiniz? Hadi sil baştan Hovarda'yı dinlemeye!
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