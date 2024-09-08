Narin'in Acısıyla Gözyaşlarına Boğulan Melike Şahin'den "Ağlama" Diye Bağıran İzleyiciye Tokat Gibi Cevap!
Narin'in Acısıyla Gözyaşlarına Boğulan Melike Şahin'den "Ağlama" Diye Bağıran İzleyiciye Tokat Gibi Cevap!
Harbiye Açıkhava konserinde aramaların 19. gününde ölü bulunan Narin'i anan ve gözyaşlarına boğulan Melike Şahin, 'ağlama' diyerek tepki gösteren seyirciye haddini bildirdi.
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Tüm Türkiye'nin nefesini tutarak beklediği Narin haberi sabah saatlerinde geldi. 19 gündür aranan Narin, evinin 3 km uzağındaki derede cansız bulundu.
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Diyarbakır Valisi Zorluoğlu, Narin'in öldürüldükten sonra çuval içerisinde dere kenarına getirildiğini ve üzerinin çalı ve taşlarla gizlenmiş halde bulunduğunu açıkladı. Aile fertlerinden oluşan 23 kişi gözaltına alındı, aralarında annenin de olabileceği iddia edildi. Narin'in narin bedeni ise başına neler geldiği artık nihayet açığa çıksın diye otopsiye, Adli Tıp'a gönderildi.
Birçok ünlü ismin haykırarak tepki gösterdiği Narin'in vefatına, bir yakarış da Melike Şahin'den geldi. Harbiye Açıkhava konserinde Narin'i anıp gözyaşlarına boğulan Şahin'e erkek bir seyirciden "ağlama" tepkisi geldi.
Seyircisine haddini hemen bildiren Şahin, "Sana sormayacağım ağlayıp ağlamayacağımı" dedi. Ve ekledi: "Kimseye sormayacağım çünkü üzgünüm ve öfkeliyim. Bir çocuğa bunu yaptıkları için öfkeliyim. Modunuzu düşürmek istemiyorum çünkü biraz bunlara ara vermek için geçirdiğimiz bir saat ama bunu yapanların da, bunu görüp sessiz kalanların da, bu dünyada da diğerinde de şimdi içimin yandığının 100 katı kadar yanmasını ümit ediyorum."
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