Zülfü Livaneli'den Narin'e Dokunaklı Veda, Yaşananlara Acı Dolu İsyan: "Utanç İçinde Başımızı Öne Eğelim"
Zülfü Livaneli'den Narin'e Dokunaklı Veda, Yaşananlara Acı Dolu İsyan: "Utanç İçinde Başımızı Öne Eğelim"
19 gündür aranan Narin Güran, sabah saatlerinde evinin 3 km uzağındaki derede cansız bulundu. Her geçtiğimiz dakika, daha da tüyler ürpertici detaylar ortaya çıkan acı ölümle ilgili birçok ünlü isim tepki gösterdi. Zülfü Livaneli'den ise Narin'e dokunaklı bir veda, yaşananlara acı dolu bir isyan geldi...
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Diyarbakır Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta evden çıkan Narin, aramaların 19. gününde evinin 3 km uzağındaki derede ölü bulundu.
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Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, sabah saatlerinde Narin'in öldürüldükten sonra çuval içerisinde dere kenarına getirildiğini ve üzerinin çalı ve taşlarla gizlenmiş halde bulunduğunu duyurdu.
İçlerinde annenin de olduğu iddia edilen ve aile fertlerinden oluşan 23 şüpheli gözaltına alındı. Narin'in narin bedeni otopsi için Adli Tıp'a gönderildi.
Herkese insanlığı sorgulatan, adalet sistemine isyan ettiren ve büyük bir acı yaşatan skandala hem sosyal medyadan hem de ünlü isimlerden tepki yükseldi. Zülfü Livaneli, geçtiğimiz dakikalardaki paylaşımıyla yürek dağladı.
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