Zülfü Livaneli'den Narin'e Dokunaklı Veda, Yaşananlara Acı Dolu İsyan: "Utanç İçinde Başımızı Öne Eğelim"

Okuyan herkesi kendinden utandıracak cümlelerle, 'Anasına yaslanmış, yüzünde muzip bir gülümseme, önünde koca bir hayat. Yastığa başını koyduğunda ne hayaller, ne düşler. Belli ki her çocuk gibi kendisini annesinin yanında güvende hissediyor ama aslında yılanlı bir kuyuya düşmüş. İşkence ve ölüm yakında. Belki anası bile oğlunu korumak için ihanet etti ona. Çuval içinde örselenmiş narin bir beden. Doğduğu bölgenin, geleneklerin, şiddetin, kabalığın kurbanı olmuş bir Narin. Utanç içinde başımızı öne eğelim.' açıklamasında bulundu.