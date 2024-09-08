İki Çocuk Annesi Hazal Kaya'nın 19. Gününde Cansız Bulunan Narin'e Tepkisi Yürek Dağladı!
İki Çocuk Annesi Hazal Kaya'nın 19. Gününde Cansız Bulunan Narin'e Tepkisi Yürek Dağladı!
Ne yazık ki sabah saatlerinde 21 Ağustos'tan bu yana kayıp olan minik Narin'in cansız bedeni evine 3 km uzaktaki derede bulundu. Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyürken, birçok ünlü isim Narin'in vefatına sert tepki gösterdi. Bir tepki de Hazal Kaya'dan geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Diyarbakır Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta evden çıkan ve bir daha da geri dönemeyen Narin, 19. gününde ölü bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu'nun Narin'in durumuyla ilgili açıklaması tüyler ürperticiydi. Zorluoğlu, Narin'in öldürüldükten sonra çuval içerisinde dere kenarına getirildiğini ve üzerinin çalı ve taşlarla gizlenmiş halde bulunduğunu açıkladı.
Geçtiğimiz saatlerde ise olaya ilişkin 21 şüphelinin gözaltına alındığı duyuruldu. Emrullah Erdinç'in iddiasına göre aile fertlerinde oluşan şüpheliler arasında Narin'in annesi de yer aldı.
İnsanlığı en derininden sorgulatan skandala, Narin çocuğun vefatına dair tepkiler sosyal medyada büyürken, birçok ünlü isim hem adalet sistemini eleştirdi hem de ısrarla Narin'e ne olduğunu öğrenmek istediklerini belirttiler. Narin'in acısına dayanamayan isimlerden biri de Hazal Kaya oldu.
@halkekmag'in "Okula gidecekti mezara değil" gönderisini paylaşan Kaya, "Adalet istiyoruz adalet!!! Kahrolmaktan, beddua etmekten yorulduk. Gereken ceza neyse uygulayın şu cahillere artık. Aklımızı kaybedeceğiz üzüntüden yeter!!!" diyerek isyan etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ayrıca Yücel Ceylan'ın, Narin'e çok benzer bir şekilde Ağrı'da kaybolduktan sonra 18 gün sonra evin 3 km uzağındaki dere kenarında ölü bulunan Leyla'yı hatırlattığı tweetini paylaştı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın