İki Çocuk Annesi Hazal Kaya'nın 19. Gününde Cansız Bulunan Narin'e Tepkisi Yürek Dağladı!

Ne yazık ki sabah saatlerinde 21 Ağustos'tan bu yana kayıp olan minik Narin'in cansız bedeni evine 3 km uzaktaki derede bulundu. Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyürken, birçok ünlü isim Narin'in vefatına sert tepki gösterdi. Bir tepki de Hazal Kaya'dan geldi.