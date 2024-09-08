4 Yaşındaki Leyla'nın Acı Kaybını Hatırlatan Bergüzar Korel'in Narin Çıkışı Tokat Etkisi Yarattı!

Diyarbakır'da kaybolan ve hepimizin iyi bir haber beklediği Narin'den maalesef acı haber geldi. Kaybının 19. gününde cansız şekilde bulunan minik kızın ardından ortalık ayağa kalktı. Bergüzar Korel de 2018 yılında benzer şekilde bulunan Leyla Aydemir üzerinden ateş püskürdü.