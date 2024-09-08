Görüş Bildir
Haberler
Magazin
4 Yaşındaki Leyla'nın Acı Kaybını Hatırlatan Bergüzar Korel'in Narin Çıkışı Tokat Etkisi Yarattı!

4 Yaşındaki Leyla'nın Acı Kaybını Hatırlatan Bergüzar Korel'in Narin Çıkışı Tokat Etkisi Yarattı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
08.09.2024 - 14:38

Diyarbakır'da kaybolan ve hepimizin iyi bir haber beklediği Narin'den maalesef acı haber geldi. Kaybının 19. gününde cansız şekilde bulunan minik kızın ardından ortalık ayağa kalktı. Bergüzar Korel de 2018 yılında benzer şekilde bulunan Leyla Aydemir üzerinden ateş püskürdü.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

21 Ağustos'ta Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan bugün acı haber geldi!

21 Ağustos'ta Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan bugün acı haber geldi!

Kaybının 19. gününde cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde çuval içerisinde bulunan talihsiz kızın başına gelenler hepimizin yüreğini dağladı.

Kaybının 19. gününde cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde çuval içerisinde bulunan talihsiz kızın başına gelenler hepimizin yüreğini dağladı.

Bir de daha masum bir çocuğun acısıyla yıkıldığımız bu gündemde tepkiler çığ gibi büyüdü! Yaşananlara sessiz kalmayan isimlerden bir tanesi de Bergüzar Korel oldu.

Bir de daha masum bir çocuğun acısıyla yıkıldığımız bu gündemde tepkiler çığ gibi büyüdü! Yaşananlara sessiz kalmayan isimlerden bir tanesi de Bergüzar Korel oldu.

"Sana bunu yaşatanların en ağır ceza ile cezalandırmaları ve ölmek için yalvarmaları en büyük dileğim! Susmayacağız!" diyerek sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunup devam etti:

"Sana bunu yaşatanların en ağır ceza ile cezalandırmaları ve ölmek için yalvarmaları en büyük dileğim! Susmayacağız!" diyerek sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunup devam etti:

"O gün Narin'i birileri muhakkak gördü. Birileri çok şey biliyor" diyen ünlü oyuncu "Neden susuyoruz?!" diyerek isyan etti.

"O gün Narin'i birileri muhakkak gördü. Birileri çok şey biliyor" diyen ünlü oyuncu "Neden susuyoruz?!" diyerek isyan etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Korel, Ağrı'da 2018 yılında kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir üzerinden de sert çıktı.

Korel, Ağrı'da 2018 yılında kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir üzerinden de sert çıktı.

"O yaratıklar neden dışarda? Neden çocukları katledenler serbest? Ya aklımı oynatacağım!!! Çocuklara zarar geliyor diye hayvanları öldürme yasası çıkıyor da bu pis mahluklar neden serbest kalıyor!!!"

"O yaratıklar neden dışarda? Neden çocukları katledenler serbest? Ya aklımı oynatacağım!!! Çocuklara zarar geliyor diye hayvanları öldürme yasası çıkıyor da bu pis mahluklar neden serbest kalıyor!!!"

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
3
2
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın