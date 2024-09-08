Tan Taşçı, Dere Kenarında Cansız Bedeni Bulunan Narin Sonrası Ateş Püskürdü: "Diri Diri Gömün!"
Tan Taşçı, Dere Kenarında Cansız Bedeni Bulunan Narin Sonrası Ateş Püskürdü: "Diri Diri Gömün!"
Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin'den bugün acı haber geldi. 19 gündür aranan küçük kızın cansız bedeni bir dere kenarında bulundu. Tepkilerin çığ gibi büyüdüğü anlarda şarkıcı Tan Taşçı da sözlerini esirgemedi!
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Türkiye'nin günlerdir gündeminde Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos günü kaybolan Narin Güran vardı.
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Soruşturma kapsamında Narin'in amcası olan Tavşantepe Mahallesi Muhtarı S.G.'nin gözaltına alınmasından sonra tutuklanması gündeme bomba gibi düşmüştü.
Hepimiz bir umutla küçük kızdan gelecek iyi bir haberi bekliyorduk ancak yüreğimizi yakan kara haber geldi.
Narin'in minik bedeni kaybının 19. gününde köye 3 km uzaklıktaki bir derede çuval içerisinde bulundu. Boğazımızı düğümleyen acı haber sonrası herkes soluğu sosyal medyada aldı.
Yaşananlar karşısında tepkilerini gizleyemeyen isimlerden bir tanesi de Tan Taşçı oldu. Ünlü şarkıcı X (Twitter) hesabından ateş püskürdü
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Tan'nın "Narin’i ailesi, yakınları, konuyu kapatmaya çalışan ve ayrıntıları gizleyen herkes ile beraber diri diri gömün ki samimiyetinizi görelim!" sözleri epey dikkat çekti.
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