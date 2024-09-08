Tan Taşçı, Dere Kenarında Cansız Bedeni Bulunan Narin Sonrası Ateş Püskürdü: "Diri Diri Gömün!"

Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin'den bugün acı haber geldi. 19 gündür aranan küçük kızın cansız bedeni bir dere kenarında bulundu. Tepkilerin çığ gibi büyüdüğü anlarda şarkıcı Tan Taşçı da sözlerini esirgemedi!