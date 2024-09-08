Görüş Bildir
Haberler
Magazin
19 Gün Sonra Narin'in Cansız Bedeninin Bulunduğunu Öğrenen Demet Akalın Çığrından Çıktı!

19 Gün Sonra Narin'in Cansız Bedeninin Bulunduğunu Öğrenen Demet Akalın Çığrından Çıktı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
08.09.2024 - 11:44

Aramaların 19. gününde Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin'in cansız bedenine ulaşıldı. Köye yakın bir dere yatağında bulunan talihsiz kız için sesini yükselten Demet Akalın adeta çığrından çıktı!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Hepimiz 21 Ağustos'ta Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinden kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan gelecek iyi bir haberi bekliyorduk.

Hepimiz 21 Ağustos'ta Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinden kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan gelecek iyi bir haberi bekliyorduk.

Ancak maalesef iyi haberler gelmedi! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, küçük kızın cansız bedenine ulaşıldığı haberiyle yüreklerimizi dağladı.

Ancak maalesef iyi haberler gelmedi! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, küçük kızın cansız bedenine ulaşıldığı haberiyle yüreklerimizi dağladı.

Köye 3 km mesafedeki Eğertutmaz Deresi'nin yatağında bir çuval içinde bulunan Narin hakkında kan donduran bir detay daha ortaya çıktı. Gazeteci Emrullah Erdin, paylaşımında "Daha önce bir pembe terlik bulunmuş ancak ailesi terliğin Narin'e ait olmadığını söylemişti." dedi.

Köye 3 km mesafedeki Eğertutmaz Deresi'nin yatağında bir çuval içinde bulunan Narin hakkında kan donduran bir detay daha ortaya çıktı. Gazeteci Emrullah Erdin, paylaşımında "Daha önce bir pembe terlik bulunmuş ancak ailesi terliğin Narin'e ait olmadığını söylemişti." dedi.

Narin'in bedeninin bulunmasından sonra ayağa kalkan sosyal medya kullanıcılarının arasında yer alan Demet Akalın da vardı.

Narin'in bedeninin bulunmasından sonra ayağa kalkan sosyal medya kullanıcılarının arasında yer alan Demet Akalın da vardı.

"O kızı oraya yeni bıraktılar" diyen Demet Akalın "Ahh benim gül yüzlüm ahhh" diyerek üzüntüsünü haykırdı.

"O kızı oraya yeni bıraktılar" diyen Demet Akalın "Ahh benim gül yüzlüm ahhh" diyerek üzüntüsünü haykırdı.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

"Neye kurban gitti bu çocuk?"

"Neye kurban gitti bu çocuk?"
twitter.com

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
2
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın