19 Gün Sonra Narin'in Cansız Bedeninin Bulunduğunu Öğrenen Demet Akalın Çığrından Çıktı!
19 Gün Sonra Narin'in Cansız Bedeninin Bulunduğunu Öğrenen Demet Akalın Çığrından Çıktı!
Aramaların 19. gününde Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin'in cansız bedenine ulaşıldı. Köye yakın bir dere yatağında bulunan talihsiz kız için sesini yükselten Demet Akalın adeta çığrından çıktı!
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Hepimiz 21 Ağustos'ta Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinden kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan gelecek iyi bir haberi bekliyorduk.
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Ancak maalesef iyi haberler gelmedi! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, küçük kızın cansız bedenine ulaşıldığı haberiyle yüreklerimizi dağladı.
Köye 3 km mesafedeki Eğertutmaz Deresi'nin yatağında bir çuval içinde bulunan Narin hakkında kan donduran bir detay daha ortaya çıktı. Gazeteci Emrullah Erdin, paylaşımında "Daha önce bir pembe terlik bulunmuş ancak ailesi terliğin Narin'e ait olmadığını söylemişti." dedi.
Narin'in bedeninin bulunmasından sonra ayağa kalkan sosyal medya kullanıcılarının arasında yer alan Demet Akalın da vardı.
"O kızı oraya yeni bıraktılar" diyen Demet Akalın "Ahh benim gül yüzlüm ahhh" diyerek üzüntüsünü haykırdı.
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"Neye kurban gitti bu çocuk?"
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