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Kayıp Narin Bulundu: Gülben Ergen, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın Açıklaması Sonrası Tepkiyle Dert Yandı!

Kayıp Narin Bulundu: Gülben Ergen, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın Açıklaması Sonrası Tepkiyle Dert Yandı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
08.09.2024 - 10:56

19 gün önce Diyarbakır'da kayıplara karışan ve ekipler tarafından canhıraş aranan Narin Güran'dan maalesef acı haber geldi. 8 yaşındaki talihsiz kızın cansız bedeninin bulunmasından sonra Gülben Ergen'den büyük bir tepki geldi!

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Tüm Türkiye 21 Ağustos'ta Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki evinden çıktıktan sonra bir daha da haber alınamayan 8 yaşındaki minik Narin Güran için tek yürek olmuştu.

Tüm Türkiye 21 Ağustos'ta Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki evinden çıktıktan sonra bir daha da haber alınamayan 8 yaşındaki minik Narin Güran için tek yürek olmuştu.

Gelecek en ufak bir umutlu habere tutunduğumuz 19. günde maalesef acı haber geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya acı haberi Twitter hesabından duyurdu.

Gelecek en ufak bir umutlu habere tutunduğumuz 19. günde maalesef acı haber geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya acı haberi Twitter hesabından duyurdu.

Detaylar:

Talihsiz kızın cansız bedeninin köye 3 kilometre mesafedeki dere yatağında bir çuval içinde bulunduğu haberi içimizi yakarken sosyal medya ayağa kalktı.

Talihsiz kızın cansız bedeninin köye 3 kilometre mesafedeki dere yatağında bir çuval içinde bulunduğu haberi içimizi yakarken sosyal medya ayağa kalktı.

Narin'in kaybolduğu günden bu yana durmaksızın paylaşımlarda bulunan Gülben Ergen de gelen korkunç haberin ardından Twitter (X) hesabından yaptığı paylaşımla öne çıktı.

Narin'in kaybolduğu günden bu yana durmaksızın paylaşımlarda bulunan Gülben Ergen de gelen korkunç haberin ardından Twitter (X) hesabından yaptığı paylaşımla öne çıktı.

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımından sonra "Yapan, göz yuman, görmezden gelen kim varsa öğrenmek istiyoruz… Neden kıydılar küçük kıza😔" ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımından sonra "Yapan, göz yuman, görmezden gelen kim varsa öğrenmek istiyoruz… Neden kıydılar küçük kıza😔" ifadelerini kullandı.
twitter.com
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Ergen, günlerdir canını dişine takarak arama yapan ekiplerin bunca zaman Narin'e dair iz bulamayıp bir anda bedeninin bulunmasına da sessiz kalmadı!

Ergen, günlerdir canını dişine takarak arama yapan ekiplerin bunca zaman Narin'e dair iz bulamayıp bir anda bedeninin bulunmasına da sessiz kalmadı!
twitter.com

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