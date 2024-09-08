Milli Futbolcu Bertuğ Yıldırım'la Ayrılan Ala Tokel Yaşça Küçük Eski Aşkını 'Olgunluk' Üzerinden Vurdu!

Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım'la ilişkileri bir anda biten Ala Tokel'den göndermeli paylaşımlar gelmeye devam ediyor. Katıldığı bir düğünden poz veren sosyal medya fenomeninin eski genç sevgilisini 'olgunluk' üzerinden vurduğu düşünüldü.