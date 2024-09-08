Milli Futbolcu Bertuğ Yıldırım'la Ayrılan Ala Tokel Yaşça Küçük Eski Aşkını 'Olgunluk' Üzerinden Vurdu!
Milli Futbolcu Bertuğ Yıldırım'la Ayrılan Ala Tokel Yaşça Küçük Eski Aşkını 'Olgunluk' Üzerinden Vurdu!
Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım'la ilişkileri bir anda biten Ala Tokel'den göndermeli paylaşımlar gelmeye devam ediyor. Katıldığı bir düğünden poz veren sosyal medya fenomeninin eski genç sevgilisini 'olgunluk' üzerinden vurduğu düşünüldü.
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Sosyal medya kullanıp da makyaj videolarıyla tanıdığımız Danla Bilic'in en yakın arkadaşı Ala Tokel'e denk gelmeyen pek kalmamıştır.
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Sosyal medyanın popüler simalarından biri olan Ala'nın son günlerde gündemde olmasının sebebi bu sefer kankasıyla olan paylaşımları değil, milli futbolcu Bertuğ Yıldırım'la yaşadığı sürpriz aşk!
Ünlü fenomenin İstanbul gecelerinde görüntülendiği sevgilisinin baş harfi olan 'B' harfinden kolye takması ve ikilinin çift yüzükleriyle poz vermesi bu aşkı daha da gündem hale getirmişti.
Mayıs ayının ortalarında aşk yaşamaya başlayan ikiliyi en çok gündem yapan konuysa aralarındaki yaş farkı olmuştu.
Hatta bu yaş farkına "Uyursun tabi hayat sana güzel almışsın çocuğu parmağında oynatıp geziyorsun yüzük de takmışsın ohh sen okuldayken Bertuğ yeni doğdu be bu ne rahatlık abi" diyerek tepki gösteren bir kullanıcıya da "Sanene a*k" diye çıkışmıştı.
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"Acaba bu ilişki nereye gider?" diye düşünürken Ala ve Bertuğ'un birbirini takipten çıkması küçük çaplı bir şok etkisi yaratmıştı.
Ayrılık haberlerinin patlak vermesinden sonra sosyal medya hesabından manidar paylaşımlarda bulunmaya başlayan Ala Tokel epey dikkat çekmişti.
Geçtiğimiz akşam bir düğüne katılıp kombiniyle beğeni toplayan Ala Tokel'den bir göndermeli paylaşım daha geldi!
Yaptığı bir paylaşımına "Artık olgun erkeklerden hoşlanıyorum" yazan Ala Tokel'in bu paylaşımı da eski aşkı Bertuğ Yıldırım'a bir laf olarak algılandı tabii.
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