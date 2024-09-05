Fena Küslükler Yaşanmış: Dilan Polat Duruşmada Eltisi Hazal Erdoğan'la Hiç Yan Yana Gelmedi!
Fena Küslükler Yaşanmış: Dilan Polat Duruşmada Eltisi Hazal Erdoğan'la Hiç Yan Yana Gelmedi!
Dilan Polat kendisi cezaevindeyken intihara kalkıştığı dönemde sosyal medyadan sürekli reklam paylaşan eltisi Hazal Erdoğan'ı affetmemiş. Bugün duruşmada hiç yan yana gelmeyen eltilerin küs olduğu iddiası gündeme düştü!
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Bir dönem görenlerin dudağını uçuklatan cinsten bir hayat yaşan Dilan Polat eşi ve birçok yakınıyla beraber 4 Kasım'da kara para aklama ve vergi kaçırmadan tutuklanmıştı.
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Gündelik hayatında ne yapsa olay olan Dilan'ın tutuklandıktan sonra yaptıkları da sürekli gündeme damga vurmuştu.
Hatırlayanlarınız olacaktır; avukatları ve aile yakınlarının sıkça haber getirdiği ünlü fenomenin içeride psikolojisinin çok kötü olduğu bu yüzden de intihara kalkıştığı haberi bomba etkisi yaratmıştı.
Kendisi cezaevindeyken yakınlarının sosyal medyada ne tarz paylaşımlar yaptığını merak eden Dilan Polat'ın yakın arkadaşı Canan Toprak'tan bunların çıktılarını istemesi ortalığı karıştırmıştı.
Bunun en büyük nedeni de Dilan içerde kötü bir haldeyken, eltisi Erdoğan'ın "burun deliği estetiği" üzerine paylaşımlar yapması büyük olay olmuştu.
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Alper Kürşat Polat'la evlenme hazırlığı yapan Hazal'ın Dilan'la olan karelerini hesabından sildiği iddiası ortalığı daha hareketlendirmişti.
Konunun gündem olmasından sonra, Dilan Polat ile aralarının bozuk olduğu iddialarına ilk kez cevap veren gelin adayının açıklamaları çoğu kişiye geçmemişti.
Kara para aklama davası kapsamında ilk kez hakim karşısına çıkan Dilan Polat ve Engin Polat'ın iki gündür devam eden duruşmasında eltilerin hiç yan yana gelmemesi dikkatlerden kaçmadı tabii!
Engin Polat'ın kız kardeşi Kübra Uzun'un yaptığı paylaşım da bu iddiaları destekler nitelikteydi. Hazal, bu sefer görümcesinin yanından ayrılmadı.
"@blogyagmuru" hesabından paylaşım yapan Yağmur Çevik'in paylaşımında tüm gerçekler ortaya çıktı. Bir dönem aralarından su sızmayan eltiler artık küsler!
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