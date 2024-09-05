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Taze Gelin Çağla Altunkaya Acun Ilıcalı'ya 'Evet' Demesi Üzerinden 24 Saat Geçmeden Soyadını Değiştirdi!

Taze Gelin Çağla Altunkaya Acun Ilıcalı'ya 'Evet' Demesi Üzerinden 24 Saat Geçmeden Soyadını Değiştirdi!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
05.09.2024 - 16:15

Yıllardır yaşadıkları aşkla magazinin gözde çiftleri arasında yer alan Çağla Altunkaya ve Acun Ilıcalı ikilisi dün akşam dillere destan bir düğünle nikah masasına oturdu. Taze gelin Çağla Altunkaya'ysa evliliğin ilk gününde sosyal medyaya koştu!

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Dört buçuk yıl önce aşk yaşamaya başlayan Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya 4 Eylül akşamı Esma Sultan Yalısı'nda evlendi.

Dört buçuk yıl önce aşk yaşamaya başlayan Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya 4 Eylül akşamı Esma Sultan Yalısı'nda evlendi.

Dillerden uzun süre düşmeyecek düğünde adeta ünlüler akının vardı. Siyah giyinme kuralının bulunduğu törende şıklık yarışı da yaşandı tabii.

Dillerden uzun süre düşmeyecek düğünde adeta ünlüler akının vardı. Siyah giyinme kuralının bulunduğu törende şıklık yarışı da yaşandı tabii.

Acun Ilıcalı'yla bir ömür boyu mutluluğa "Evet!" diyen Ayça Çağla Altunkaya şık, sade ve oldukça da zarif bulunan gelinliğiyle herkesi kendine hayran bıraktı.

Acun Ilıcalı'yla bir ömür boyu mutluluğa "Evet!" diyen Ayça Çağla Altunkaya şık, sade ve oldukça da zarif bulunan gelinliğiyle herkesi kendine hayran bıraktı.

Düğünden sonra eğlence bitmedi! Gelin ve damadın üzerlerini değiştirip coştuğu partide eğlenceli anlar da yaşandı:

Ünlü yapımcıyla 'sosyal medya yasağı'nın bulunduğu törenle dünyaevine giren Çağla Altunkaya gelin olmasının ilk gününde soluğu sosyal medyada aldı.

Ünlü yapımcıyla 'sosyal medya yasağı'nın bulunduğu törenle dünyaevine giren Çağla Altunkaya gelin olmasının ilk gününde soluğu sosyal medyada aldı.

Çağla Altunkaya evlilik cüzdanını eline almasının üzerinden henüz 24 saat geçmeden Instagram profilinde soyadını değiştirdi. Kendisi artık Çağla Ilıcalı!

Çağla Altunkaya evlilik cüzdanını eline almasının üzerinden henüz 24 saat geçmeden Instagram profilinde soyadını değiştirdi. Kendisi artık Çağla Ilıcalı!

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