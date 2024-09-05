Taze Gelin Çağla Altunkaya Acun Ilıcalı'ya 'Evet' Demesi Üzerinden 24 Saat Geçmeden Soyadını Değiştirdi!
Taze Gelin Çağla Altunkaya Acun Ilıcalı'ya 'Evet' Demesi Üzerinden 24 Saat Geçmeden Soyadını Değiştirdi!
Yıllardır yaşadıkları aşkla magazinin gözde çiftleri arasında yer alan Çağla Altunkaya ve Acun Ilıcalı ikilisi dün akşam dillere destan bir düğünle nikah masasına oturdu. Taze gelin Çağla Altunkaya'ysa evliliğin ilk gününde sosyal medyaya koştu!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dört buçuk yıl önce aşk yaşamaya başlayan Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya 4 Eylül akşamı Esma Sultan Yalısı'nda evlendi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dillerden uzun süre düşmeyecek düğünde adeta ünlüler akının vardı. Siyah giyinme kuralının bulunduğu törende şıklık yarışı da yaşandı tabii.
Acun Ilıcalı'yla bir ömür boyu mutluluğa "Evet!" diyen Ayça Çağla Altunkaya şık, sade ve oldukça da zarif bulunan gelinliğiyle herkesi kendine hayran bıraktı.
Ünlü yapımcıyla 'sosyal medya yasağı'nın bulunduğu törenle dünyaevine giren Çağla Altunkaya gelin olmasının ilk gününde soluğu sosyal medyada aldı.
Çağla Altunkaya evlilik cüzdanını eline almasının üzerinden henüz 24 saat geçmeden Instagram profilinde soyadını değiştirdi. Kendisi artık Çağla Ilıcalı!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın