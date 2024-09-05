Muhteşem Yüzyıl'la Hayatımıza Giren Meryem Uzerli'nin Eski Mesleği Tüylerinizi Ürpertebilir!
Muhteşem Yüzyıl'la Hayatımıza Giren Meryem Uzerli'nin Eski Mesleği Tüylerinizi Ürpertebilir!
Yetenekleri ve sempatikliğiyle gönüllere taht kuran Meryem Uzerli verdiği bir röportajda oyuncu olmadan önceki mesleğini açıkladı. Eski mesleğiyle şoke eden güzel oyuncunun yaptığı iş kimilerinin tüylerini diken diken etti.
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Ekranların en sevilen yapımlarından Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı 'Hürrem' karakteriyle gönüllere kocaman bir taht Meryem Uzerli oyunuluğu, sempatik tavırları ve güzelliğiyle herkesi kendine hayran bırakıyor.
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Dünya tatlısı iki kızına yaptığı annelikle de yüreklerimizi sımsıcak yapan ünlü oyuncu her paylaşımıyla da gözlerimizden kalpler çıkarıyor.
Uzerli son olarak bir dijital platformda yayınlanan Ru dizisindeki performansıyla büyük bir ilgiyi üzerine çekti, çekmeye de devam ediyor.
Her adımıyla dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu bu sefer de ünlü bir derginin kapağı için kameralar karşısına geçti.
Ünlü olmadan yaptığı işle duyanları ufaktan şoke eden Meryem Uzerli, yaşamı ve ölümü sorguladığı bir dönemde hayatını kaybeden lösemi hastası çocuklara cenaze töreni öncesinde makyaj yaptığını itiraf etti.
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Hristiyan bir anne Müslüman bir babanın kızı olan ünlü oyuncu, "Babam annemi çok sevdi. Annemin daha önceki evliliğinden olan iki abime de harika babalık yaptı. Yani böyle bir insan olmamın başlangıcını bu davranışlarıyla babam verdi. Annem Katolik, babam Müslüman. Çok toleranslı büyüdüm. Ailemde en önemli şey karşındaki insanı sevmek ve olduğu gibi kabul etmekti" dedi.
Meryem Uzerli bir de "Neden kadınlar kadınları bu kadar acımasızca eleştiriyor anlayamıyorum. Hele bir annenin bir anneyi eleştirmesine hiç anlam veremiyorum. Kadınlar birbirleriyle savaşmasın. Kadın, kadının kurdu değil yurdu olmalı" diyerek kadınların birbirlerine destek olması gerektiğini vurguladı.
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