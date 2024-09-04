Dilan Polat Eşi Engin'in İlk Kez Hakim Karşısına Çıktığı Duruşmada Savunma Yapıp Suçlamaları İnkar Etti!
Dilan Polat Eşi Engin'in İlk Kez Hakim Karşısına Çıktığı Duruşmada Savunma Yapıp Suçlamaları İnkar Etti!
Kara para aklama ve vergi kaçırmakla suçlanan Dilan Polat, Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki yargılamada ilk kez hakim karşısına çıktı. Savunma yapan Dilan'ın sözleri elbette kısa sürede gündeme oturdu.
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Şatafatlı hayatlarıyla tepkilerin odağı olan Dilan ve Engin Polat çifti 4 Kasım'da tutuklanmışlardı. Geçtiğimiz günlerde tahliye edilen Dilan'ın ardından gözler Engin'e çevrilmişti.
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Polat ikilisinin de aralarında yer aldığı 4'ü tutuklu 28 sanık bugün Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde ilk kez hakim karşısına çıktı.
Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün’ün ile birlikte cezaevinden adliyeye getirilen Engin Polat yaptığı savunmasıyla kısa sürede gündeme damgasını vurdu.
Mahkemede tutuksuz yargılanan Sıla Doğu ve Can Doğu'yla birilikte salonda hazır bulunan Dilan Polat da savunma yapmak için hakim karşısına geçti.
Gazeteci Emrullah Erdinç'in X üzerinden yaptığı paylaşımda; Dilan Polat'ın hiçbir suçlamayı kabul etmediği ve sadece reklam yüzü olduğunu söylediği ortaya çıktı.
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"Şirketlerle bağlatım yok eşime çok güvendiğim için sadece imza attım" diyen Dilan Polat "Ben hayatım boyunca fatura bile kesmedim bir bilgim yok" ifadelerini kullandı.
'@blogyamuru3'ün paylaşımına göre; Siyah takımları çeken Dilan Polat ve Sıla Doğu mahkeme salonunda ilk kez görüntülendi.
Dilan'dan birkaç ay önce serbest bırakılan ablası Sıla Doğu yaptığı savunmada "Ben daha şifrelerimi bilmiyorum Ben Instagram şifremi bile bilmiyorum." dedi.
Sıla Doğu'yla beraber tahliye olan Can Doğu da "Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum" diyerek tüm iddiaları yalanladı.
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