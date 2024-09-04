Ahu Tuğba'nın Kızı Anjelik'le Arasındaki İplerin Gerildiği Söylenen Nuri Alço Açıklama Yaptı!
Ahu Tuğba'nın Kızı Anjelik'le Arasındaki İplerin Gerildiği Söylenen Nuri Alço Açıklama Yaptı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Nisan ayında geçirdiği trafik kazasının ardından geçirdiği ağır operasyonlar sonrası toparlanamadığı belirtilen Ahu Tuğba geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tüm yakınları ve sevenlerini acıya boğan kara haberin duyulmasının ardından gözler annesinin son anlarına tanıklık eden kızı Anjelik'e çevrildi.
Annesinin kaybından sonra ilk açıklamasında " Keşke kalbimi çıkarsalardı da annemi keşke öyle görmeseydim, çok kötüyüm" diyen Anjelik'in cenaze hakkındaki açıklamaları da dikkat çekmişti.
Şimdi de ortaya yeni bir iddia atıldı. Ahu Tuğba'nın vefat haberini doğrulayan Nuri Alço ile Anjelik arasında iplerin gerildiği söylendi.
Tüm bu iddiaların yayılmasıyla birlikte jet hızıyla açıklama yapan Alço, ""Haberleri okuyunca ciddi anlamda üzüldüm. Bunun üzerine Anjelik beni aradı 'abi böyle haberler çıkmış ben böyle bir şey demedim bilgin olsun' dedi" ifadelerini kullandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Anjelik benim elimde doğdu sayılır ilk adımlarını ben attırdım. Onlar benim ailem üzüntümün tarifi yok."
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın