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Ahu Tuğba'nın Kızı Anjelik'le Arasındaki İplerin Gerildiği Söylenen Nuri Alço Açıklama Yaptı!

Ahu Tuğba'nın Kızı Anjelik'le Arasındaki İplerin Gerildiği Söylenen Nuri Alço Açıklama Yaptı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
04.09.2024 - 14:13

Oda TV'de yer alan habere göre; hayatını kaybeden Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik ile ölüm haberini doğrulayan Nuri Alço arasında gerginlik çıktı. İddiaların hızla yayılmasından sonra duruma üzüldüğünü belirten Nuri Alço 'onlar benim ailem' diyerek tepki gösterdi.

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Nisan ayında geçirdiği trafik kazasının ardından geçirdiği ağır operasyonlar sonrası toparlanamadığı belirtilen Ahu Tuğba geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetmişti.

Nisan ayında geçirdiği trafik kazasının ardından geçirdiği ağır operasyonlar sonrası toparlanamadığı belirtilen Ahu Tuğba geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetmişti.

Tüm yakınları ve sevenlerini acıya boğan kara haberin duyulmasının ardından gözler annesinin son anlarına tanıklık eden kızı Anjelik'e çevrildi.

Tüm yakınları ve sevenlerini acıya boğan kara haberin duyulmasının ardından gözler annesinin son anlarına tanıklık eden kızı Anjelik'e çevrildi.

Annesinin kaybından sonra ilk açıklamasında " Keşke kalbimi çıkarsalardı da annemi keşke öyle görmeseydim, çok kötüyüm" diyen Anjelik'in cenaze hakkındaki açıklamaları da dikkat çekmişti.

Annesinin kaybından sonra ilk açıklamasında " Keşke kalbimi çıkarsalardı da annemi keşke öyle görmeseydim, çok kötüyüm" diyen Anjelik'in cenaze hakkındaki açıklamaları da dikkat çekmişti.

Tüm detayları bu içeriklerimizde anlatmıştık:

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Şimdi de ortaya yeni bir iddia atıldı. Ahu Tuğba'nın vefat haberini doğrulayan Nuri Alço ile Anjelik arasında iplerin gerildiği söylendi.

Şimdi de ortaya yeni bir iddia atıldı. Ahu Tuğba'nın vefat haberini doğrulayan Nuri Alço ile Anjelik arasında iplerin gerildiği söylendi.

Acılı kızın "Annemin kendini dostu diye lanse edip yardım ediyor gibi prim yapmaya çalışanlar var. Nuri Alço mesela." dediği öne sürüldü.

Tüm bu iddiaların yayılmasıyla birlikte jet hızıyla açıklama yapan Alço, ""Haberleri okuyunca ciddi anlamda üzüldüm. Bunun üzerine Anjelik beni aradı 'abi böyle haberler çıkmış ben böyle bir şey demedim bilgin olsun' dedi" ifadelerini kullandı.

Tüm bu iddiaların yayılmasıyla birlikte jet hızıyla açıklama yapan Alço, ""Haberleri okuyunca ciddi anlamda üzüldüm. Bunun üzerine Anjelik beni aradı 'abi böyle haberler çıkmış ben böyle bir şey demedim bilgin olsun' dedi" ifadelerini kullandı.
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"Anjelik benim elimde doğdu sayılır ilk adımlarını ben attırdım. Onlar benim ailem üzüntümün tarifi yok."

"Anjelik benim elimde doğdu sayılır ilk adımlarını ben attırdım. Onlar benim ailem üzüntümün tarifi yok."

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