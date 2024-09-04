Ahu Tuğba'nın Kızı Anjelik'le Arasındaki İplerin Gerildiği Söylenen Nuri Alço Açıklama Yaptı!

Oda TV'de yer alan habere göre; hayatını kaybeden Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik ile ölüm haberini doğrulayan Nuri Alço arasında gerginlik çıktı. İddiaların hızla yayılmasından sonra duruma üzüldüğünü belirten Nuri Alço 'onlar benim ailem' diyerek tepki gösterdi.