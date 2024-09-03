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Çarpıcı Gelişme: ABD'li Yetkililer Ahu Tuğba'nın Vefatını "Şüpheli Ölüm" Kategorisine Aldı!

Çarpıcı Gelişme: ABD'li Yetkililer Ahu Tuğba'nın Vefatını "Şüpheli Ölüm" Kategorisine Aldı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
03.09.2024 - 15:22

Geçtiğimiz günlerde evinde ölü bulunan Ahu Tuğba'nın İstanbul'da düzenlenmesi planlanan cenazesinden önce çarpıcı bir gelişme yaşandı. ABD'li yetkililer ünlü sanatçının vefatını, 'şüpheli ölüm' kategorisine aldı. Bu neden cenaze nakil işlemleri, uçuş prosedürüne takıldı!

Kaynak: https://www.haberturk.com/ahu-tugba-n...
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Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden biri olan Ahu Tuğba geçtiğimiz günlerde Miami'deki evinde ölü bulunmuştu.

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden biri olan Ahu Tuğba geçtiğimiz günlerde Miami'deki evinde ölü bulunmuştu.

69 yaşında hayatını kaybeden ünlü sanatçının ölümü tüm sevenleri ve sanat camiasını derinden üzmüştü.

69 yaşında hayatını kaybeden ünlü sanatçının ölümü tüm sevenleri ve sanat camiasını derinden üzmüştü.

Geçtiğimiz nisan ayında geçirdiği trafik kazasından sonra bir türlü toparlanamayan Tuğba'yla biricik kızı Anjelik ilgileniyor. Ünlü sanatçı evinde hayata gözlerini yumduğu sıralarda kızı o anlara şahitlik etti.

Geçtiğimiz nisan ayında geçirdiği trafik kazasından sonra bir türlü toparlanamayan Tuğba'yla biricik kızı Anjelik ilgileniyor. Ünlü sanatçı evinde hayata gözlerini yumduğu sıralarda kızı o anlara şahitlik etti.

KOAH hastası olduğunu bilinen ve son günlerinde sağlık sorunlarının arttığı belirlenen usta ismin ölümünden sonra ortaya çıkan bir detay da oldukça üzücüydü:

"Keşke kalbimi çıkarsalardı da annemi keşke öyle görmeseydim, çok kötüyüm." diyerek gözyaşlarıyla açıklama yapan Anjelik'in sözleri yürek burkmuştu.

"Keşke kalbimi çıkarsalardı da annemi keşke öyle görmeseydim, çok kötüyüm." diyerek gözyaşlarıyla açıklama yapan Anjelik'in sözleri yürek burkmuştu.

Detayları da içeriğimizde vermiştik:

Miami'den bu sabah kalkacak olan tarifeli uçakla İstanbul'a getirileceği duyurulan Ahu Tuğba'nın cenaze töreninin de Teşvikiye Camii'nde kılınacak namazdan sonra Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedileceği açıklanmıştı.

Miami'den bu sabah kalkacak olan tarifeli uçakla İstanbul'a getirileceği duyurulan Ahu Tuğba'nın cenaze töreninin de Teşvikiye Camii'nde kılınacak namazdan sonra Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedileceği açıklanmıştı.
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HaberTürk'te yer alan habere göre; ABD'li yetkililer, evinde ölü bulunan Ahu Tuğba'nın vefatını 'şüpheli ölüm' kategorisine alması beklenmedik bir olay oldu.

HaberTürk'te yer alan habere göre; ABD'li yetkililer, evinde ölü bulunan Ahu Tuğba'nın vefatını 'şüpheli ölüm' kategorisine alması beklenmedik bir olay oldu.

Nakil edilmesi beklenen naaşın böyle bir kategoride değerlendirilmesinden dolayı cenazenin İstanbul'a gelişi uçuş engeline takıldı. Habere göre; yetkililer tarafından başlatılan inceleme ve soruşturma işlemleri hala devam ediyor.

Nakil edilmesi beklenen naaşın böyle bir kategoride değerlendirilmesinden dolayı cenazenin İstanbul'a gelişi uçuş engeline takıldı. Habere göre; yetkililer tarafından başlatılan inceleme ve soruşturma işlemleri hala devam ediyor.

Amerika’dan gazeteci Bilal Özcan'ı arayan Anjelik'se annesinin cenaze programıyla ilgili haberlere açıklık getirerek şu ifadeleri kullandı:

Amerika’dan gazeteci Bilal Özcan'ı arayan Anjelik'se annesinin cenaze programıyla ilgili haberlere açıklık getirerek şu ifadeleri kullandı:

“Bilal abi Perşembe günü cenaze töreni yok. Daha pasaport yenilenmedi, adli rapor çıkmadı. Buradaki süreç daha çok yeni, henüz uçakla ilgili bilet kesilmedi. Cenazenin Türkiye’ye ne zaman götürüleceği, İstanbul’da ne zaman tören yapılacağı belirsiz.”

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