Çarpıcı Gelişme: ABD'li Yetkililer Ahu Tuğba'nın Vefatını "Şüpheli Ölüm" Kategorisine Aldı!
Çarpıcı Gelişme: ABD'li Yetkililer Ahu Tuğba'nın Vefatını "Şüpheli Ölüm" Kategorisine Aldı!
Kaynak: https://www.haberturk.com/ahu-tugba-n...
Geçtiğimiz günlerde evinde ölü bulunan Ahu Tuğba'nın İstanbul'da düzenlenmesi planlanan cenazesinden önce çarpıcı bir gelişme yaşandı. ABD'li yetkililer ünlü sanatçının vefatını, 'şüpheli ölüm' kategorisine aldı. Bu neden cenaze nakil işlemleri, uçuş prosedürüne takıldı!
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Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden biri olan Ahu Tuğba geçtiğimiz günlerde Miami'deki evinde ölü bulunmuştu.
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69 yaşında hayatını kaybeden ünlü sanatçının ölümü tüm sevenleri ve sanat camiasını derinden üzmüştü.
Geçtiğimiz nisan ayında geçirdiği trafik kazasından sonra bir türlü toparlanamayan Tuğba'yla biricik kızı Anjelik ilgileniyor. Ünlü sanatçı evinde hayata gözlerini yumduğu sıralarda kızı o anlara şahitlik etti.
"Keşke kalbimi çıkarsalardı da annemi keşke öyle görmeseydim, çok kötüyüm." diyerek gözyaşlarıyla açıklama yapan Anjelik'in sözleri yürek burkmuştu.
Miami'den bu sabah kalkacak olan tarifeli uçakla İstanbul'a getirileceği duyurulan Ahu Tuğba'nın cenaze töreninin de Teşvikiye Camii'nde kılınacak namazdan sonra Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedileceği açıklanmıştı.
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HaberTürk'te yer alan habere göre; ABD'li yetkililer, evinde ölü bulunan Ahu Tuğba'nın vefatını 'şüpheli ölüm' kategorisine alması beklenmedik bir olay oldu.
Nakil edilmesi beklenen naaşın böyle bir kategoride değerlendirilmesinden dolayı cenazenin İstanbul'a gelişi uçuş engeline takıldı. Habere göre; yetkililer tarafından başlatılan inceleme ve soruşturma işlemleri hala devam ediyor.
Amerika’dan gazeteci Bilal Özcan'ı arayan Anjelik'se annesinin cenaze programıyla ilgili haberlere açıklık getirerek şu ifadeleri kullandı:
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