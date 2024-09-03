Çarpıcı Gelişme: ABD'li Yetkililer Ahu Tuğba'nın Vefatını "Şüpheli Ölüm" Kategorisine Aldı!

“Bilal abi Perşembe günü cenaze töreni yok. Daha pasaport yenilenmedi, adli rapor çıkmadı. Buradaki süreç daha çok yeni, henüz uçakla ilgili bilet kesilmedi. Cenazenin Türkiye’ye ne zaman götürüleceği, İstanbul’da ne zaman tören yapılacağı belirsiz.”