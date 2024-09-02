Acı Haberi Gelen Ahu Tuğba'nın Ölümü Ardından Kahreden Bir Detay Ortaya Çıktı!
Acı Haberi Gelen Ahu Tuğba'nın Ölümü Ardından Kahreden Bir Detay Ortaya Çıktı!
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"Derviş Bey", "Dokunmayın Şabanıma", "Banker Bilo", "Beyaz Ölüm", "Taçsız Kraliçe" gibi birçok filmdeki rolüyle hafızalara kazınan Ahu Tuğba Yeşilçam'ın kıymetli isimlerinden bir tanesiydi.
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Usta isim, 1991 yılında Arnavut asıllı Amerikalı Doktor Timmy Alejtanij ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Anjelik'le birlikte uzun zamandır Amerika'da yaşıyordu.
Geçtiğimiz nisan ayında korkunç bir trafik kazası geçiren Ahu Tuğba 9 saatlik operasyonun ardından 3 hafta yoğun bakımda tedavi gördüğü haberiyle herkesi endişelendirmişti.
Biricik kızı Anjelik'se KOAH hastası olduğunu söylediği annesi hakkında, "Vücudundaki oksijen seviyesi düşmüştü. Ambulans yetişmeseydi her şey daha da kötü olabilirdi. Kalp damarları açıldı. Annem, burnundan rahat nefes alamıyor, burnunda kemik ve nodüller var" ifadelerini kullanmıştı.
Sağlık durumu konusunda tüm sevenlerini endişelendiren Ahu Tuğba'dan maalesef geçtiğimiz gün acı haber geldi. Gazeteci Hakan Solaker, 69 yaşındaki ünlü sinema sanatçısının Miami'deki evinde ölü bulunduğunu açıkladı.
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Ölüm haberinin ardından oldukça üzen bir detay paylaşıldı. Kazadan sonra bir türlü toparlanamayan annesiyle ilgilenen Anjelik'in Ahu Tuğba için bir şeyler yapmak istediği ortaya çıktı.
Bu detaysa kara haberi doğrulayan Nuri Alço'nun açıklamasıyla birlikte gün yüzüne çıktı. Alço, Ahu Tuğba'nın rahatsızlığını fark eden kızı Anjelik'in ısrarlarına rağmen hastaneye gitmediğini söyledi.
"İstanbul'a getirmeye çalışıyoruz. Konsoloslukları devreye sokmaya çalışıyoruz. Daha dün konuştum kendisiyle, nefes almakta zorlanıyordu. Astımı vardı. Vefatından bir gün önce kızı Anjelik zorla doktora götürmek istemiş ama Ahu, 'Geçer' deyip, gitmemiş. Kızı sabah yatakta annesini hayatını kaybederken görmüş"
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