Abartılı Filtreyle Serenay Sarıkaya'ya Dönüşen İzel'in Samimiyet Kokan Açıklaması Destek Topladı!
Abartılı Filtreyle Serenay Sarıkaya'ya Dönüşen İzel'in Samimiyet Kokan Açıklaması Destek Topladı!
Bir dönem yüzündeki izlerle gündem olan İzel geçtiğimiz günlerde paylaştığı filtreli pozuyla Serenay Sarıkaya'ya benzetilmişti. O haliyle çok konuşulan ünlü şarkıcı yaptığı ilk açıklamasında 'Arkadaşlarımın telefonunun kurbanı oldum' diyerek samimiyetini göstermek istedi.
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1991'de piyasaya sürdükleri ilk albümleri 'Özledim' ile müzik dünyasını çalkalayan İzel-Çelik-Ercan üçlüsünün yetenekli kadın şarkıcısı İzel Çeliköz'ü bilmeyeniniz yoktur.
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Çelik'in ekibi bırakmasından sonra dağılan grubun ardından yoluna tek başına devam eden magazin dünyasının da önde gelen isimlerinden oldu, olmaya da devam ediyor.
Ünlü şarkıcı bir dönem yüzündeki izlerle de gündem olmuştu hatırlarsanız, hatta bunların sevgilisini en yakın arkadaşı ile yakaladıktan sonra stresten olduğunu duyurmuştu.
Kariyeri ve aşk hayatıyla sürekli adından söz ettiren İzel geçtiğimiz haftalarda yaptığı bir paylaşımla büyük olay olmuştu. Filtreli pozunu paylaşan başarılı şarkıcı bu haliyle Serenay Sarıkaya'ya benzetilmişti.
"Arkadaşlarımın telefonunun kurbanı oldum" diyen İzel'in filtreli pozuyla ilgili açıklaması pek çok kişi tarafından samimi bulundu.
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İzel'in açıklamasını buradan izleyebilirsiniz:
Hadi gelin, sosyal medya kullanıcılarından gelen yorumları da beraber okuyalım:
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