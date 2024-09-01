Abartılı Filtreyle Serenay Sarıkaya'ya Dönüşen İzel'in Samimiyet Kokan Açıklaması Destek Topladı!

Bir dönem yüzündeki izlerle gündem olan İzel geçtiğimiz günlerde paylaştığı filtreli pozuyla Serenay Sarıkaya'ya benzetilmişti. O haliyle çok konuşulan ünlü şarkıcı yaptığı ilk açıklamasında 'Arkadaşlarımın telefonunun kurbanı oldum' diyerek samimiyetini göstermek istedi.