Görüş Bildir
Haberler
Magazin
"İşte Olan Her Şey": Şeyma Subaşı Bu Sefer de Üstsüz Pozlarını Paylaştı!

"İşte Olan Her Şey": Şeyma Subaşı Bu Sefer de Üstsüz Pozlarını Paylaştı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
01.09.2024 - 13:39

Her hamlesi ayrı bir olay olan ünlü fenomen Şeyma Subaşı, bu sefer de ikinci evi olarak bellediği Bali'den yaptığı üstsüz paylaşımlarıyla gündeme damgasını vurdu.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı'yla yaşadığı ilişki, evlilik ve boşanmayla hayatımıza giren ve o günden beri de gündemimizden bir türlü düşmeyen Şeyma Subaşı ne yapsa olay olmaya devam ediyor.

Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı'yla yaşadığı ilişki, evlilik ve boşanmayla hayatımıza giren ve o günden beri de gündemimizden bir türlü düşmeyen Şeyma Subaşı ne yapsa olay olmaya devam ediyor.

Boşanmasından sonra bir dönem Mısırlı milyarder sevgilisi Meedo'yla nikah masasına oturup bir boşanma süreci daha atlatan ünlü fenomen çalkantılı aşk hayatıyla da bir türlü manşetlerden inmedi.

Boşanmasından sonra bir dönem Mısırlı milyarder sevgilisi Meedo'yla nikah masasına oturup bir boşanma süreci daha atlatan ünlü fenomen çalkantılı aşk hayatıyla da bir türlü manşetlerden inmedi.

Subaşı, ayrılıklarından sonra da farklı farklı isimlerle ön plana çıkmıştı hatırlarsanız. Hatta geçtiğimiz günlerde "Çocuklar, bilin bakalım ne oldu? Ben yine aşık oldum" diyerek kimseyi şaşırtmayan fenomen hakkında bomba bir iddia atılmıştı ortaya.

Subaşı, ayrılıklarından sonra da farklı farklı isimlerle ön plana çıkmıştı hatırlarsanız. Hatta geçtiğimiz günlerde "Çocuklar, bilin bakalım ne oldu? Ben yine aşık oldum" diyerek kimseyi şaşırtmayan fenomen hakkında bomba bir iddia atılmıştı ortaya.

Kendisinin, kankasının eski eşiyle birlikte olduğu iddiası fena patlamıştı:

Yani ne dese, ne giyse, ne paylaşsa apayrı bir olay olmayı çok iyi başaran Şeyma Subaşı şu sıralar, adeta ikinci olarak bellediği Bali'den paylaşımlarıyla öne çıktı.

Yani ne dese, ne giyse, ne paylaşsa apayrı bir olay olmayı çok iyi başaran Şeyma Subaşı şu sıralar, adeta ikinci olarak bellediği Bali'den paylaşımlarıyla öne çıktı.

Üstsüz verdiği ve "Öz bakım ile devam🕊️💫" notunu düştüğü pozuna kendi sansürünü uygulayan ünlü fenomenin Instagram hesabının hikaye kısmından yaptığı bu paylaşım kısa sürede gündem oldu.

Üstsüz verdiği ve "Öz bakım ile devam🕊️💫" notunu düştüğü pozuna kendi sansürünü uygulayan ünlü fenomenin Instagram hesabının hikaye kısmından yaptığı bu paylaşım kısa sürede gündem oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Bununla da yetinmedi tabi... Şeyma Subaşı bir başka üstsüz pozunu da "İşte olan her şey, olan her şey ve henüz gelecek olan her şey 💫 Hayatın güzelliği 🪄 # "Ve deneyim daha tam, daha bütün, daha dolu, daha canlı olur, çünkü sahip olmamanın nasıl bir şey olduğunu biliyorsun" notuyla post attı.

Bununla da yetinmedi tabi... Şeyma Subaşı bir başka üstsüz pozunu da "İşte olan her şey, olan her şey ve henüz gelecek olan her şey 💫 Hayatın güzelliği 🪄 # "Ve deneyim daha tam, daha bütün, daha dolu, daha canlı olur, çünkü sahip olmamanın nasıl bir şey olduğunu biliyorsun" notuyla post attı.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın