"İşte Olan Her Şey": Şeyma Subaşı Bu Sefer de Üstsüz Pozlarını Paylaştı!
"İşte Olan Her Şey": Şeyma Subaşı Bu Sefer de Üstsüz Pozlarını Paylaştı!
Her hamlesi ayrı bir olay olan ünlü fenomen Şeyma Subaşı, bu sefer de ikinci evi olarak bellediği Bali'den yaptığı üstsüz paylaşımlarıyla gündeme damgasını vurdu.
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Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı'yla yaşadığı ilişki, evlilik ve boşanmayla hayatımıza giren ve o günden beri de gündemimizden bir türlü düşmeyen Şeyma Subaşı ne yapsa olay olmaya devam ediyor.
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Boşanmasından sonra bir dönem Mısırlı milyarder sevgilisi Meedo'yla nikah masasına oturup bir boşanma süreci daha atlatan ünlü fenomen çalkantılı aşk hayatıyla da bir türlü manşetlerden inmedi.
Subaşı, ayrılıklarından sonra da farklı farklı isimlerle ön plana çıkmıştı hatırlarsanız. Hatta geçtiğimiz günlerde "Çocuklar, bilin bakalım ne oldu? Ben yine aşık oldum" diyerek kimseyi şaşırtmayan fenomen hakkında bomba bir iddia atılmıştı ortaya.
Yani ne dese, ne giyse, ne paylaşsa apayrı bir olay olmayı çok iyi başaran Şeyma Subaşı şu sıralar, adeta ikinci olarak bellediği Bali'den paylaşımlarıyla öne çıktı.
Üstsüz verdiği ve "Öz bakım ile devam🕊️💫" notunu düştüğü pozuna kendi sansürünü uygulayan ünlü fenomenin Instagram hesabının hikaye kısmından yaptığı bu paylaşım kısa sürede gündem oldu.
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Bununla da yetinmedi tabi... Şeyma Subaşı bir başka üstsüz pozunu da "İşte olan her şey, olan her şey ve henüz gelecek olan her şey 💫 Hayatın güzelliği 🪄 # "Ve deneyim daha tam, daha bütün, daha dolu, daha canlı olur, çünkü sahip olmamanın nasıl bir şey olduğunu biliyorsun" notuyla post attı.
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