Hercai'nin 'Miran'ı Akın Akınözü Kaybettiği Annesinin Ardından İlk Paylaşımıyla Yürek Burktu!
Hercai'nin 'Miran'ı Akın Akınözü Kaybettiği Annesinin Ardından İlk Paylaşımıyla Yürek Burktu!
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Hercai dizisinde hayat verdiği "Miran" karakteriyle adını kısa sürede geniş kitlelere duyurmayı başaran oyuncu Akın Akınözü geçtiğimiz aylarda çok büyük bir acı yaşamıştı.
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Başarılı oyuncu, tıpkı kendisi gibi oyuncu olan ve bir süredir kansere karşı savaşan annesi Özlem Akınözü'nü kaybetmişti.
Daha önceleri 'Karagül', 'Zeytin Tepesi', 'Deliha', 'Payitaht Abdülhamit' gibi pek çok yapımda izlediğimiz anneciği Özlem Akınözü'ün acı kaybını "Meleğimi kaybettim" sözleriyle duyuran Akın Akınözü boğazlarımızı düğümlemişti.
Sanat dünyasından ünlü isimlerin akın ettiği cenaze töreninde biricik annesine en acı vedasını ederken gözyaşlarına boğulan Akınözü tabutun yanından da bir an olsun ayrılmamıştı.
Güzel annesi Özlem Akınözü'nü Yeni Ayazağa Mezarlığı'na defnettikten bir süre sonra sosyal medya hesabından "Annemin gözünü arkada bırakmadığınız ve onun huzurla uyumasını sağladığınız için hepinize çok teşekkürler.. " paylaşımında bulunmuştu.
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Acı gününden sonra sosyal medya kullanımını epey azaltan Akın Akınözü ilk defa bir paylaşım yaptı. "Sonsuz Özlem'le" notunun yer aldığı kare dikkatlerden kaçmadı.
Bir de Instagram profilindeki fotoğrafında değişime giden Akın Akınözü'nün hayatını kaybeden annesi Özlem Akınözü'yle fotoğraflarını birleştirmesi iç burktu.
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