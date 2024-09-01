Hercai'nin 'Miran'ı Akın Akınözü Kaybettiği Annesinin Ardından İlk Paylaşımıyla Yürek Burktu!

Akın Akınözü'nün kendisi gibi oyuncu olan annesi Özlem Akınözü geçtiğimiz aylarda hayatını kaybetmişti. Biricik annesini ebediyete yollarken çok zor anlar yaşayan ünlü oyuncu o günden sonra ilk kez paylaşım yapıp, duygulandıran bir profil resmi seçti.