Büyük İddia: Kızılcık Şerbeti'nin 'Doğa'sı Sıla Türkoğlu Mardin'de Yeni Sevgilisiyle İlk Kez Görüntülendi
Büyük İddia: Kızılcık Şerbeti'nin 'Doğa'sı Sıla Türkoğlu Mardin'de Yeni Sevgilisiyle İlk Kez Görüntülendi
'Magazin Adası' adlı bir hesabın haberine göre; Kızılcık Şerbeti'nde 'Doğa' karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu'nun ünlü işletmeciyle aşk yaşamaya başladığı iddia edildi. İkili Mardin'de bir düğünde ilk görüntülendi.
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Sıla Türkoğlu, izleyenleri adeta ekranlara kilitleyen ve üçüncü sezon için gün sayan Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı 'Doğa' karakteriyle büyük beğeni kazandı.
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Yetenekleriyle sürekli adından söz ettiren ünlü oyuncu aynı zamanda güzelliği ve özel hayatıyla da magazin dünyasının gündeminde yer alıyor.
Zaman zaman hakkında farklı aşk iddiaları patlak veren Sıla Türkoğlu'nun aynı yapımda 'Metehan' karakterine hayat veren ve gerçekten yakın arkadaş olduğu bilinen Rahimcan Kapkap'la dizinin reklamı için aşk yaşadıkları konuşulmaya başlanmıştı.
Daha önceleri de Halil İbrahim Ceylan ve Alp Navruz gibi isimlerle aşk yaşayan Türkoğlu'nun bu kez gönlünü bir işletmeciye kaptırdığı iddiası patladı.
Magazin Adası'nın haberine göre; ünlü oyuncu Mardin'de katıldığı bir düğün töreninde Ata Ayyıldız ile yan yana görüntülendi.
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Daha önce popüler sosyal medya fenomenlerinden Betül Çakmak ile birliktelik yaşadığı bilinen Ayyıldız'a gönlünü kaptırdığı düşünülen Türkoğlu'nun gülen yüzü dikkatlerden kaçmadı.
Aşk iddiaları üzerine henüz iki isimden de açıklama gelmedi. Ancak bu pozları gören sosyal medya kullanıcılarından kimileri bu aşka inanırken kimileri de gram ikna olmadı.
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