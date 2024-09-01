Büyük İddia: Kızılcık Şerbeti'nin 'Doğa'sı Sıla Türkoğlu Mardin'de Yeni Sevgilisiyle İlk Kez Görüntülendi

'Magazin Adası' adlı bir hesabın haberine göre; Kızılcık Şerbeti'nde 'Doğa' karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu'nun ünlü işletmeciyle aşk yaşamaya başladığı iddia edildi. İkili Mardin'de bir düğünde ilk görüntülendi.