Şerbo'nun Metehan'ı Rahimcan'dan Reklam İçin Sıla Türkoğlu'yla Aşk İddialarına Mahalle Cevabı!
Şerbo'nun Metehan'ı Rahimcan'dan Reklam İçin Sıla Türkoğlu'yla Aşk İddialarına Mahalle Cevabı!
Kızılcık Şerbeti'nde canlandırdığı Metehan karakterine hayat veren Rahimcan Kapkap, dizinin Doğa'sı Sıla Türkoğlu'yla reklam aşkı yaşadığı iddialarına 'mahalle' üzerinden cevap verdi.
Kaynak: Magazin Burada
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Kaos bir dizi olsa o olurdu diyebileceğimiz Kızılcık Şerbeti'nin üçüncü sezonunun başlamasına kısa bir süre kaldı.
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Yaklaşık bir ay sonra kavuşacağımız Şerbo'nun oyuncularıyla ilgili beklenmedik bir iddia ortaya atıldı.
Dizide Metehan ve Doğa karakterlerini canlandıran, gerçekte de yakın arkadaş oldukları bilinen Rahimcan Kapkap ve Sıla Türkoğlu'nun, dizinin reklamı için aşk yaşadıklarına dair iddiada bulunuldu.
Kendisine bu konuyla ilgili iddialar sorulan Rahimcan Kapkap, Sıla Türkoğlu'yla mahalle arkadaşı olduğunu ve böyle bir şeyin söz konusu olmadığını açıkladı.
O açıklamayı buradan izleyebilirsiniz:
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