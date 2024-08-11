MasterChef'te Muratcan'ın Beyza'ya Flörtöz Bakışları Dikkatlerden Kaçmadı!
MasterChef'te Muratcan'ın Beyza'ya Flörtöz Bakışları Dikkatlerden Kaçmadı!
MasterChef'te Muratcan'ın Beyza'ya attığı bakışları yakalayan izleyici sosyal medyada ikilinin o hallerine yorum üstüne yorum yazdı. Daha önce Beyza ve Onur'un birbirine yakıştıran izleyici şimdi de Muratcan ve Beyaz çiftini çok beğendi.
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MasterChef Türkiye'nin heyecan dolu yarışı, 20 kişilik ana kadrosunun belirlenmesiyle resmi olarak başladı.
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İlk haftadan itibaren yarışmacılar arasında sert bir rekabetin olduğu bu yarışmayı izleyenler, dünkü bölümde Muratcan ile Beyza arasındaki elektriği fark ettiler.
Muratcan'ın Beyza'ya flörtöz bakışlarını fark eden izleyiciler, bu anları sosyal medyada paylaştılar.
Birbirlerine ne kadar yakıştıklarını belirten yorumlarla yarışmacıları adeta yorum yağmuruna tuttular.
Önce o anlar👇🏻
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