MasterChef'te Muratcan'ın Beyza'ya Flörtöz Bakışları Dikkatlerden Kaçmadı!

MasterChef'te Muratcan'ın Beyza'ya attığı bakışları yakalayan izleyici sosyal medyada ikilinin o hallerine yorum üstüne yorum yazdı. Daha önce Beyza ve Onur'un birbirine yakıştıran izleyici şimdi de Muratcan ve Beyaz çiftini çok beğendi.