Çok Yakıştırdık: MasterChef'te İki Yarışmacının Aşk Yaşadığı İddia Edildi!
Çok Yakıştırdık: MasterChef'te İki Yarışmacının Aşk Yaşadığı İddia Edildi!
MasterChef Türkiye tüm hızıyla sezona giriş yaparken, iki yarışmacı arasındaki tatlı iletişim izleyicilerin gözünden kaçmadı ve ilişki iddiaları ayyuka çıktı.
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Televizyonun en sevilen yemek programlarından MasterChef, 7. sezonuyla ekrana hızlı bir giriş yaptı.
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Yarışmacıları ve kişiliklerini yavaş yavaş tanıdığımız program haliyle gündemden düşmezken, dikkatli izleyiciler iki yarışmacının tatlı iletişimini aşka yordu.
O yarışmacılar ise Beyza ve Onur!
Özellikle Onur'un Beyza'ya olan bakışları izleyicilere "Yaz dizisi yok, sizi izliyoruz" yorumları attırırken, ikili arasındaki bu tatlı etkileşim yarışmanın ana gündemi olmuş durumda.
Son olarak Onur'un Beyza'ya sosyal medyadan kalp atması izleyicilerin radarından kaçmazken, ikiliye gelen yorumları sizler için derledik.
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Peki siz bu yakıştırmayı nasıl buldunuz? Sizce gerçeğe döner mi?
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