Onu Bile Kızdırdı: Danilo Şef'ten MasterChef Deniz'e Rest!

MasterChef'in 7. sezonunun en olaylı isimlerinden biri hiç şüphesiz Deniz olurken, Deniz yarışmacıları çıldırtmakla kalmayıp rotayı jüriye de çevirdi. Son bölümde Danilo Şef, Deniz'e daha fazla dayanamayıp rest çekti.