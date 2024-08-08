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Onu Bile Kızdırdı: Danilo Şef'ten MasterChef Deniz'e Rest!

Onu Bile Kızdırdı: Danilo Şef'ten MasterChef Deniz'e Rest!

MasterChef Türkiye
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
08.08.2024 - 11:17

MasterChef'in 7. sezonunun en olaylı isimlerinden biri hiç şüphesiz Deniz olurken, Deniz yarışmacıları çıldırtmakla kalmayıp rotayı jüriye de çevirdi. Son bölümde Danilo Şef, Deniz'e daha fazla dayanamayıp rest çekti.

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MasterChef Türkiye, 7. sezonuyla ekranlara gelmeye devam ediyor.

MasterChef Türkiye, 7. sezonuyla ekranlara gelmeye devam ediyor.

Ana kadronun oluştuğu yarışmada kırmızı ve mavi takım, laz böreği yaparak yarışırken bunun kazananı kırmızı takım oldu.

Ana kadronun oluştuğu yarışmada kırmızı ve mavi takım, laz böreği yaparak yarışırken bunun kazananı kırmızı takım oldu.

Takımı kazanmasına rağmen laz böreği yaparken sıkıntılar yaşayan Deniz, "Kaptanımdan memnun değilim" diyerek topu Ayşe'ye atarken, Deniz'in bu tavırlarına jüri sessiz kalamadı.

Takımı kazanmasına rağmen laz böreği yaparken sıkıntılar yaşayan Deniz, "Kaptanımdan memnun değilim" diyerek topu Ayşe'ye atarken, Deniz'in bu tavırlarına jüri sessiz kalamadı.

Yarışmanın en sakin jürisi Danilo Şef'i bile kızdıran Deniz, şeften "Ne kadar boş işlerle uğraşıyorsun. Sana ne ki?" yanıtı alırken, Deniz bu rest karşısında şoke oldu.

Yarışmanın en sakin jürisi Danilo Şef'i bile kızdıran Deniz, şeften "Ne kadar boş işlerle uğraşıyorsun. Sana ne ki?" yanıtı alırken, Deniz bu rest karşısında şoke oldu.

İşte o anlar:

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