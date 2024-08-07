Gruplaşmalar Başladı: Küçümsemelerin Kol Gezdiği MasterChef'te Neler Yaşandı?
Gruplaşmalar Başladı: Küçümsemelerin Kol Gezdiği MasterChef'te Neler Yaşandı?
MasterChef'te takım yarışmaları sonunda başladı. Sezonun ilk takımlarının belli olmasının ardından eleme adayları da yavaş yavaş netleşiyor. Şimdiden gruplaşmaların başladığı MasterChef'te bugün neler yaşandı?
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MasterChef Türkiye'de sezonun başlamasının ardından ilk Mavi takım kaptanlığını Emre kazanmış ve Kırmızı takım kaptanlığına Ayşe'yi seçmişti.
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Takımların netleşmesinin ardından ilk takım oyununu Mavi takım kazanmıştı.
Serhat ve Deniz de hem sezonun hem de haftanın ilk iki eleme adayı olmuştu.
Kırmızı takım kaptanlığına seçilen Ayşe'nin yetersiz görülmesi izleyenleri bir miktar öfkelendirdi.
Laz böreği yapılan ikinci günün ardından kazanan bu kez Kırmızı takım oldu.
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Mavi takımda bireysel dokunulmazlığı Kerem'in kazanmasının ardından eleme adayları netleşti.
Haftanın 3. eleme adayı Beyza olurken,
Dördüncü aday Muratcan oldu.
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