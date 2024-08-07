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Medya Devi Olmaya Kararlı: Acun Medya A Milli Takım'ın ve EURO 2028'in Yayın Haklarını Satın Aldı!

Medya Devi Olmaya Kararlı: Acun Medya A Milli Takım'ın ve EURO 2028'in Yayın Haklarını Satın Aldı!

Acun Ilıcalı
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
07.08.2024 - 19:57

Acun Medya'yla medya devi olma yolunda hızla ilerleyen Acun Ilıcalı, Saran Medya'nın elinde bulunan yayın haklarını satın aldı.

Kaynak: Yağız Sabuncuoğlu

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Daha önce TRT'nin elinde bulunan milli maçların yayın hakkı TRT'den Saran Medya'ya geçmişti.

Daha önce TRT'nin elinde bulunan milli maçların yayın hakkı TRT'den Saran Medya'ya geçmişti.

Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nin yayın haklarını elinde bulunduran TRT, böylece milli maçlara veda etmişti.

Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nin yayın haklarını elinde bulunduran TRT, böylece milli maçlara veda etmişti.

TV 8, TV 8,5 ve EXXEN'le bir medya devi haline dönüşmeyi amaçlayan Acun Ilıcalı, yeni hamlesiyle önemli bir gelişme daha katetti.

TV 8, TV 8,5 ve EXXEN'le bir medya devi haline dönüşmeyi amaçlayan Acun Ilıcalı, yeni hamlesiyle önemli bir gelişme daha katetti.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Acun Medya, Saran Medya'nın elinde bulunan A Milli Takım'ın 2028'e kadar olan tüm maçlarını ve EURO 2028'in yayın haklarını satın aldı.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Acun Medya, Saran Medya'nın elinde bulunan A Milli Takım'ın 2028'e kadar olan tüm maçlarını ve EURO 2028'in yayın haklarını satın aldı.

Buna göre, A Milli Takım'ın yeni yayıncı kuruluşu 'EXXEN' ve 'TV8' oldu.

Buna göre, A Milli Takım'ın yeni yayıncı kuruluşu 'EXXEN' ve 'TV8' oldu.

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