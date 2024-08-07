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MasterChef Ezgi'nin Elemeler Sırasında Yaptığı Hareket İzleyenlerin Midesini Bulandırdı!

MasterChef Ezgi'nin Elemeler Sırasında Yaptığı Hareket İzleyenlerin Midesini Bulandırdı!

MasterChef Türkiye
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
07.08.2024 - 18:49

MasterChef Türkiye, 2024 sezonuna artık resmi olarak başladı. Ana kadronun belli olduğu programda elemeler sırasında Ezgi'nin yaptığı bir hareket kameralara yakalandı. Görüntünün X'te gündem olmasıyla izleyici adeta şok oldu.

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20 yarışmacının ana kadroya girmeye hak kazandığı MasterChef'te sezon artık resmen başladı.

20 yarışmacının ana kadroya girmeye hak kazandığı MasterChef'te sezon artık resmen başladı.

Kıyasıya bir mücadelenin söz konusu olduğu yarışmada ilk Mavi takım kaptanı Emre olurken, Kırmızı takım kaptanlığına Ayşe'yi seçti.

Kıyasıya bir mücadelenin söz konusu olduğu yarışmada ilk Mavi takım kaptanı Emre olurken, Kırmızı takım kaptanlığına Ayşe'yi seçti.

Ana kadroda yer alan ve iddialı isimlerden biri olan Ezgi, bu kez yaptığı yemek ya da bir tartışmayla değil; elemeler sırasındaki bir hareketiyle gündeme geldi.

Ana kadroda yer alan ve iddialı isimlerden biri olan Ezgi, bu kez yaptığı yemek ya da bir tartışmayla değil; elemeler sırasındaki bir hareketiyle gündeme geldi.

Ezgi'nin kameralara yansıyan görüntüsü tepki çekti.

Ezgi'nin kameralara yansıyan görüntüsü tepki çekti.

O anları buradan izleyebilirsiniz:

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