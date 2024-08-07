Sihirli Annem Toprak'tan Defne Joy Foster Hakkında Yıllar Sonra Gelen İtiraf
Sihirli Annem Toprak'tan Defne Joy Foster Hakkında Yıllar Sonra Gelen İtiraf
Çocukluğumuzun dizisi Sihirli Annem'de Toprak karakterine hayat veren Jennifer Boyner, diziden yıllar sonra annesi Eda'yı canlandıran Defne Joy Foster hakkında itiraflarda bulundu.
KAYNAK: Bi' Başka
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Çocukluğumuzda tüm aile ekran başına toplanma sebebimiz olan Sihirli Annem hala hepimizin en sevdiği dizilerden biri.
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Yıllar sonra çok defa yeniden çekilen dizi ilk versiyonuyla hala kalplerimizde yer edinirken, dizide Toprak karakterine hayat veren Jennifer Boyner yıllar sonra yaptığı açıklamalarla gündem oldu.
Dizide annesi Eda'yı canlandıran Defne Joy Foster hakkında konuşan Boyner, 2011 yılında hayatını kaybeden Foster'ın sette nasıl biri olduğundan Bi' Başka programında bahsetti.
Defne Joy için "Mesela sette sürekli beni ısırırdı. Ağlatana kadar ısırırdı." diyen Boyner, "İyi bir insandı, neşeliydi. Aynı gökkuşağı gibi çok renkli bir karakterdi." sözleriyle özlemini dile getirdi.
İşte o anlar:
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