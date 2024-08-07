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Fenomen Set Çalışanı, Dizi Senaryolarının Nasıl Yazıldığını Açıkladı!

Fenomen Set Çalışanı, Dizi Senaryolarının Nasıl Yazıldığını Açıkladı!

yerli dizi
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
07.08.2024 - 14:47

Dizi senaryoları çok önceden mi yoksa dizi televizyonda yayınlanırken mi çekiliyor bu daima izleyiciler için merak konusu olurken, fenomen set çalışanı Yener Yalçın bu konuya açıklık getirdi.

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Televizyon dizileri haftalık yayınlanırken, bu dizilerin senaryolarının nasıl çekimlere yetiştiği her zaman merak konusu olmuştur.

Televizyon dizileri haftalık yayınlanırken, bu dizilerin senaryolarının nasıl çekimlere yetiştiği her zaman merak konusu olmuştur.

TikTok fenomeni set çalışanı Yener Yalçın, kendisine yöneltilen "Dizi senaryoları nasıl yazılıyor?" sorusunu yanıtlayarak izleyicileri resmen aydınlattı.

TikTok fenomeni set çalışanı Yener Yalçın, kendisine yöneltilen "Dizi senaryoları nasıl yazılıyor?" sorusunu yanıtlayarak izleyicileri resmen aydınlattı.

Senaryoların ilk birkaç bölümünün detaylı yazıldığını fakat sonrasında yalnızca bilgilendirici sinopsislerin verildiğini belirten Yalçın, senaryonun çekim esnasında geldiğini aktardı.

Senaryoların ilk birkaç bölümünün detaylı yazıldığını fakat sonrasında yalnızca bilgilendirici sinopsislerin verildiğini belirten Yalçın, senaryonun çekim esnasında geldiğini aktardı.

"50. bölüm çekilirken 51. bölüm senaryosu gelmiyor. Biz çekimi bitirdikten sonra senaryo geliyor."

"50. bölüm çekilirken 51. bölüm senaryosu gelmiyor. Biz çekimi bitirdikten sonra senaryo geliyor."

İşte o anlar:

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