Fenomen Set Çalışanı, Dizi Senaryolarının Nasıl Yazıldığını Açıkladı!
Fenomen Set Çalışanı, Dizi Senaryolarının Nasıl Yazıldığını Açıkladı!
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Televizyon dizileri haftalık yayınlanırken, bu dizilerin senaryolarının nasıl çekimlere yetiştiği her zaman merak konusu olmuştur.
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TikTok fenomeni set çalışanı Yener Yalçın, kendisine yöneltilen "Dizi senaryoları nasıl yazılıyor?" sorusunu yanıtlayarak izleyicileri resmen aydınlattı.
Senaryoların ilk birkaç bölümünün detaylı yazıldığını fakat sonrasında yalnızca bilgilendirici sinopsislerin verildiğini belirten Yalçın, senaryonun çekim esnasında geldiğini aktardı.
"50. bölüm çekilirken 51. bölüm senaryosu gelmiyor. Biz çekimi bitirdikten sonra senaryo geliyor."
İşte o anlar:
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