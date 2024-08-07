MasterChef'te Yarışmacılara Tavırlarıyla Eleştirilen Deniz İlk Haftadan Potaya Girdi
MasterChef'te Yarışmacılara Tavırlarıyla Eleştirilen Deniz İlk Haftadan Potaya Girdi
MasterChef'e gelir gelmez tartışmaların odak ismi haline gelen Deniz, ilk haftadan potaya giren isim oldu. Diğer yarışmacılara karşı tavrıyla eleştirilen Deniz'in potaya girmesi sosyal medyanın gündemine oturdu.
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MasterChef'e katıldığı andan itibaren tartışmaların odak noktası olan Deniz, özellikle diğer yarışmacılara yaptığı iğneleyici yorumlarla sosyal medyada tepki topluyordu.
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Diğer yarışmacılar için "Hak etmeyenler var" diyen ve Rizeli yarışmacı adayı Mehmet'le bu konuda tartışan Deniz'in yarışma başlayınca performansı ayrı bir merak konusu yaratırken, ilk takım oyununda yemeğini yapamamasıyla potaya gitmesi muhtemel kişiler arasındaydı.
Kırmızı takımda yapılan oylama sonucu eleme potasına giren Deniz bu sonuç karşısında "Çok sevilen biri değilim. Bu bir strateji" açıklaması yaparken, Deniz'in kendisini bilerek sevdirmediğine dair bir strateji yaptığını savunması izleyenleri iyice hayrete düşürdü.
"Eksiklerim olduğu için yazıldım. İyi bir tabak çıkarsam yazılmazdım. Strateji tabii bu. Çok sevilen bir insan olmadığım için yazıldığımı düşünüyorum."
Haftalar boyunca diğer yarışmacılar hakkında eleştirel yaklaşıp ilk haftadan potaya giren Deniz, doğal olarak sosyal medyanın gündemine oturdu.
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İşte gelen tepkilerden bazıları:
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