Yeni Sezonda Yayınlanacak Üç Dizi Aynı Karakter İsmi ile Pişti Oldu!
Yeni Sezonda Yayınlanacak Üç Dizi Aynı Karakter İsmi ile Pişti Oldu!
Kaynak: https://x.com/birsenaltuntas1/status/...
Birsen Altuntaş yeni sezonda yayınlanacak üç dizi ile ilgili şaşırtan bir bilgi verdi. İnci Taneleri, Siyah Kalp ve Alboranın Sert Kışında adlı diziler karakter isimleri ile pişti oldu.
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Yeni sezonda yayınlanacak dizileri heyecanla beklerken Birsen Altuntaş verdiği bir bilgi ile hepimizi şok etti.
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İnci Taneleri, Siyah Kalp ve Alboranın Sert Kışında adlı diziler karakter isimleri ile pişti oldu.
Bildiğiniz üzere Yılmaz Erdoğan ve Hazar Ergüçlü'nün başrolünde olduğu İnci Taneleri’nde zaten bir Cihan'ımız var. Kubilay Aka dizide Cihan'a hayat veriyor.
Show TV'nin yeni dizisi Siyah Kalp’te Burak Tozkoparan’ın karakter adı da Cihan!
Kanal D ekranlarının yeni yapımı ve Esra Bilgiç'in oynadığı Alboranın Sert Kışında dizisinde hem başrolün, hem de yeğeninin adı Cihan!
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"Cihan" tutulmasının yaşandığı yeni sezondaki bu isim piştiliği kısa sürecek gibi görünüyor. Çünkü daha önce de olmuştu.
"Geçen yıllarda aynı anda 5 dizide başrollerin adı tesadüfen Mahir’di" diyen Altuntaş, sonra isimlerin tek tek değiştiğinin altını çizdi.
Bakalım, bizim 'Cihan'lara ne olacak?
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