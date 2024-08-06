Gülse Birsel'in 'Yalan Dünya'yı Ayrı Bir Yerde Tuttuğunu İtiraf Ettiği Açıklaması!
Gülse Birsel'in 'Yalan Dünya'yı Ayrı Bir Yerde Tuttuğunu İtiraf Ettiği Açıklaması!
Türk televizyonunda Gülse Birsel, birçok popüler diziye imza atmıştır. Ancak onun için Yalan Dünya dizisi bir başka. Neden derseniz, işte o açıklaması👇🏻
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Türk televizyonunun en sevilen ve unutulmaz yazarlarından biri olan Gülse Birsel, birçok popüler diziye imza atmıştır.
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Hala büyük bir hayran kitlesi tarafından takip edilen ve unutulmayan dizileri arasında "Avrupa Yakası" ve "Yalan Dünya" var.
Bu diziler, Birsel'in zamansız kalemi ile gün geçtikçe popülerliklerini daha da arttırıyor. Ancak ünlü senaristin kalbi Yalan Dünya'dan yana!
"Onu bir ayrı seviyorum" dediği Yalan Dünya dizisi için "Karanlık bir yanı var" diyen Birsel'in açıklaması sosyal medyada yeniden gündem oldu.
İşte o açıklama👇🏻 Sizce Yalan Dünya mı, Avrupa Yakası mı?
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