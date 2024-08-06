MasterChef'e Terlikleriyle Gelen Yarışmacıyı Şefler Uyardı: Program Sonrası Esprili Paylaşım!
MasterChef'e Terlikleriyle Gelen Yarışmacıyı Şefler Uyardı: Program Sonrası Esprili Paylaşım!
MasterChef'te yarış tam manasıyla dün akşam başladı. İlk çekişmede komik anlar yaşandı. Programa terlikleriyle gelen Nevzat'ı şefler uyardı. İşte sonrasında olanlar...
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MasterChef'te dün akşam ana kadro ilk rekabetini gerçekleştirdi. Kaptanlar Emre ile Ayşe oldu.
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MasterChef'in ilk yarışını nefeslerimizi tutmuş izlerken komik anlar da ortaya çıktı.
Yayına terlikleriyle çıkan Nevzat'ı şefler uyardı. Nevzat'ın yanıtı ise herkesi güldürdü: "Ayağımda terlik olduğunu serviste fark ettim."
Somer Şef'in "Burada bir kişi terlik giyer o da Danilo" demesi üstüne ise yarışmacılar kahkahaya boğuldu.
İşte o anlar👇🏻
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Yayın sonrası Nevzat, X'ten yaptığı paylaşımda terlik linki şakası yaptı.
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