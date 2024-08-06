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MasterChef'e Terlikleriyle Gelen Yarışmacıyı Şefler Uyardı: Program Sonrası Esprili Paylaşım!

MasterChef'e Terlikleriyle Gelen Yarışmacıyı Şefler Uyardı: Program Sonrası Esprili Paylaşım!

MasterChef Türkiye
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
06.08.2024 - 10:32

MasterChef'te yarış tam manasıyla dün akşam başladı. İlk çekişmede komik anlar yaşandı. Programa terlikleriyle gelen Nevzat'ı şefler uyardı. İşte sonrasında olanlar...

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MasterChef'te dün akşam ana kadro ilk rekabetini gerçekleştirdi. Kaptanlar Emre ile Ayşe oldu.

MasterChef'te dün akşam ana kadro ilk rekabetini gerçekleştirdi. Kaptanlar Emre ile Ayşe oldu.

MasterChef'in ilk yarışını nefeslerimizi tutmuş izlerken komik anlar da ortaya çıktı.

MasterChef'in ilk yarışını nefeslerimizi tutmuş izlerken komik anlar da ortaya çıktı.

Yayına terlikleriyle çıkan Nevzat'ı şefler uyardı. Nevzat'ın yanıtı ise herkesi güldürdü: "Ayağımda terlik olduğunu serviste fark ettim."

Yayına terlikleriyle çıkan Nevzat'ı şefler uyardı. Nevzat'ın yanıtı ise herkesi güldürdü: "Ayağımda terlik olduğunu serviste fark ettim."

Somer Şef'in "Burada bir kişi terlik giyer o da Danilo" demesi üstüne ise yarışmacılar kahkahaya boğuldu.

Somer Şef'in "Burada bir kişi terlik giyer o da Danilo" demesi üstüne ise yarışmacılar kahkahaya boğuldu.

İşte o anlar👇🏻

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Yayın sonrası Nevzat, X'ten yaptığı paylaşımda terlik linki şakası yaptı.

Yayın sonrası Nevzat, X'ten yaptığı paylaşımda terlik linki şakası yaptı.

👇🏻

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