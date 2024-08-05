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MasterChef Yeni Tanıtımını İzleyenler Sosyal Medyada Adeta Şenlik Yarattı!

MasterChef Yeni Tanıtımını İzleyenler Sosyal Medyada Adeta Şenlik Yarattı!

MasterChef Türkiye
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
05.08.2024 - 14:20

MasterChef ana kadrosu tamamlandı. Yarışmacıların tanıtımının başladığı yeni video sosyal medyada kullanıcılardan beğeni topladı.

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MasterChef ana kadrosu belli oldu. Bu sezonun yarışmacıları; Zeynep, Hakan, Onur, Ümmühan, Deniz, Çağlar, Serhat, Alper, Ayşe, Beril, Semih, Eda, Muratcan, Zeynep, Nigar, Beyza, Emre, Kaan, Kerem ve Nevzat oldu.

MasterChef ana kadrosu belli oldu. Bu sezonun yarışmacıları; Zeynep, Hakan, Onur, Ümmühan, Deniz, Çağlar, Serhat, Alper, Ayşe, Beril, Semih, Eda, Muratcan, Zeynep, Nigar, Beyza, Emre, Kaan, Kerem ve Nevzat oldu.

Kadro sonrası MasterChef'in yeni tanıtımı yayınlandı👇🏻

Kullanıcılardan tanıtım videosuna beğeni yağdı👇🏻

Kullanıcılardan tanıtım videosuna beğeni yağdı👇🏻
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