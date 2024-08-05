MasterChef Yeni Tanıtımını İzleyenler Sosyal Medyada Adeta Şenlik Yarattı!
MasterChef Yeni Tanıtımını İzleyenler Sosyal Medyada Adeta Şenlik Yarattı!
MasterChef ana kadrosu tamamlandı. Yarışmacıların tanıtımının başladığı yeni video sosyal medyada kullanıcılardan beğeni topladı.
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MasterChef ana kadrosu belli oldu. Bu sezonun yarışmacıları; Zeynep, Hakan, Onur, Ümmühan, Deniz, Çağlar, Serhat, Alper, Ayşe, Beril, Semih, Eda, Muratcan, Zeynep, Nigar, Beyza, Emre, Kaan, Kerem ve Nevzat oldu.
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Kadro sonrası MasterChef'in yeni tanıtımı yayınlandı👇🏻
Kullanıcılardan tanıtım videosuna beğeni yağdı👇🏻
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