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Nevşin Mengü'nün Röportajından Kendisini Kesip Montajla Yerine Ersin Düzen'i Koydular!

Nevşin Mengü'nün Röportajından Kendisini Kesip Montajla Yerine Ersin Düzen'i Koydular!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
05.08.2024 - 17:05

Milli voleybolcu Naz Aydemir Akyol, X'ten bir röportajının manipüle edildiğini yazdı. Akyol, ünlü gazeteci Nevşin Mengü ile gerçekleştirdiği bir röportajın, montaj yoluyla Mengü'nün yerine Ersin Düzen'in eklenmiş olduğunu belirtti.

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Ünlü voleybolcu Naz Aydemir Akyol, sosyal medya üzerinden ilginç bir açıklamada bulunarak herkesi şaşırttı.

Ünlü voleybolcu Naz Aydemir Akyol, sosyal medya üzerinden ilginç bir açıklamada bulunarak herkesi şaşırttı.

Akyol, yaklaşık 8 ay önce gazeteci Nevşin Mengü'ye verdiği bir röportajın sonradan montajlandığını ve bu montajın başka bir kanalda yayınlandığını belirtti.

Akyol, yaklaşık 8 ay önce gazeteci Nevşin Mengü'ye verdiği bir röportajın sonradan montajlandığını ve bu montajın başka bir kanalda yayınlandığını belirtti.

Aralık ayında çekilen röportaj, 343 Dijital adlı Youtube kanalında Ersin Düzen ile yapılmış gibi bugün yeniden yayınlandı.

Aralık ayında çekilen röportaj, 343 Dijital adlı Youtube kanalında Ersin Düzen ile yapılmış gibi bugün yeniden yayınlandı.

Akyol, röportajın Nevşin Mengü ile gerçekleştirildiğini ancak sonradan Mengü'nün yerine spiker Ersin Düzen'in montajlandığını ifade etti.

Akyol, röportajın Nevşin Mengü ile gerçekleştirildiğini ancak sonradan Mengü'nün yerine spiker Ersin Düzen'in montajlandığını ifade etti.

Milli voleybolcu paylaşımına "Aralık ayında Nevşin Mengü ile "Nevşin ile Nirvana" programı için yapılan röportajımın, başka bir kanal için hazırlanarak sonradan başka bir sunucunun montajlanmasıyla, yapıldığı tarihten 8 ay sonra yayınlanmasına bir anlam veremedim. Bilginize sunarım" diye yazdı.

Milli voleybolcu paylaşımına "Aralık ayında Nevşin Mengü ile "Nevşin ile Nirvana" programı için yapılan röportajımın, başka bir kanal için hazırlanarak sonradan başka bir sunucunun montajlanmasıyla, yapıldığı tarihten 8 ay sonra yayınlanmasına bir anlam veremedim. Bilginize sunarım" diye yazdı.
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Montajlanan videoda Nevşin Mengü'nün sesi de çıktı👇🏻

Kullanıcılar, tv100'de görev alan Ersin Düzen'i etiketleyerek tepki gösterdi.

Kullanıcılar, tv100'de görev alan Ersin Düzen'i etiketleyerek tepki gösterdi.
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