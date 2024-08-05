Nevşin Mengü'nün Röportajından Kendisini Kesip Montajla Yerine Ersin Düzen'i Koydular!

Milli voleybolcu Naz Aydemir Akyol, X'ten bir röportajının manipüle edildiğini yazdı. Akyol, ünlü gazeteci Nevşin Mengü ile gerçekleştirdiği bir röportajın, montaj yoluyla Mengü'nün yerine Ersin Düzen'in eklenmiş olduğunu belirtti.