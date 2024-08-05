300 Bin TL'lik Soruda Elenen Yarışmacı Kim Milyoner Olmak İster'e Damgasını Vurdu!

'Kim Milyoner Olmak İster?'e katılan 19 yaşındaki Emirhan Kılıç, gösterdiği performansla geceye damga vurdu. Ancak, karşısına çıkan 300 bin Türk Lirası değerindeki soruda joker hakkını kullanmayı tercih etmeyen genç yarışmacı, heyecanının kurbanı oldu ve yarışmadan elenmek zorunda kaldı.