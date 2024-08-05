300 Bin TL'lik Soruda Elenen Yarışmacı Kim Milyoner Olmak İster'e Damgasını Vurdu!
300 Bin TL'lik Soruda Elenen Yarışmacı Kim Milyoner Olmak İster'e Damgasını Vurdu!
'Kim Milyoner Olmak İster?'e katılan 19 yaşındaki Emirhan Kılıç, gösterdiği performansla geceye damga vurdu. Ancak, karşısına çıkan 300 bin Türk Lirası değerindeki soruda joker hakkını kullanmayı tercih etmeyen genç yarışmacı, heyecanının kurbanı oldu ve yarışmadan elenmek zorunda kaldı.
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"Kim Milyoner Olmak İster" adlı popüler bilgi yarışması, yeni bölümüyle tekrar milyonları televizyon ekranlarına çekti.
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Dünya genelinde en çok izlenen ve en çok kazandıran bilgi yarışması olan program, en yüksek para ödülünü 5 milyon TL'ye çıkardı. Bu büyük ödül, yarışmanın 13. sorusuna eklendi.
Geceye damga vuran isim ise Koç Üniversitesi Ekonomi bölümü 1. sınıf öğrencisi Emirhan Kılıç oldu. Tam burslu olarak okuyan ve üniversiteye dereceyle giren Kılıç, performansıyla dikkat çekti.
Ancak, Kılıç'ın yarışma serüveni 300 bin TL değerindeki soruda son buldu. Joker hakkını kullanmayı tercih etmeyen genç yarışmacı, heyecanına yenik düşerek yarışmadan elendi.
Başarılı yarışmacının elenmesi, ünlü sunucu İmirzalıoğlu'nu oldukça üzdü.
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İşte Emirhan Kılıç'ın karşısına çıkan o soru👇🏻 Doğru cevap C şıkkı "Dokuzdan bir artık" olacaktı. Yarışmacı B seçeneğini seçerek 5 bin TL kazandı.
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