Dizi Aşkı Gerçek Oldu! Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam Hikayedeki Aşkı ile Evleniyor!
Dizi Aşkı Gerçek Oldu! Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam Hikayedeki Aşkı ile Evleniyor!
Kaynak: https://www.sabah.com.tr/galeri/magaz...
'Yalı Çapkını'nın sevilen ikilisi Suna ve Abidin evleniyor! Takvim'in haberine göre, Beril Pozam ve Ersin Arıcı, sette tanışıp güzel giden ilişkilerini 19 Ağustos'ta taçlandırmaya karar verdi.
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"Yalı Çapkını" dizisinde Seyran'ın ablası Suna rolünü canlandıran Beril Pozam ve Abidin karakterini canlandıran Ersin Arıcı'nın romantik bir ilişki içinde oldukları biliniyordu.
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Pozam ve Arıcı, özel hayatlarındaki romantik ilişkilerini ileri bir seviyeye atlatma kararı aldılar. Dizide kavuşamayan ikili gerçek hayatta muradına eriyor!
Geçtiğimiz yaz, İtalya'nın başkenti Roma'ya birlikte bir tatile giden ancak aşklarını kameralardan uzakta yaşayan ikili güzel bir haberi duyurdu.
Takvim'in haberine göre yaklaşık bir buçuk yıldır bu gizli ilişkiyi sürdüren çift, nihayet evlilik kararı aldı.
19 Ağustos'ta evlenecek çiftin, sade bir düğün töreni planladığı ve düğün hazırlıklarının tamamlandığı belirtildi. Biz de onlara mutluluklar diliyoruz!
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