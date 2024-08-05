Kim Milyoner Olmak İster'de Yarışmacı Herkese Selam Verip Kenan İmirzalıoğlu'nu Es Geçti!
Kim Milyoner Olmak İster'de Yarışmacı Herkese Selam Verip Kenan İmirzalıoğlu'nu Es Geçti!
Kim Milyoner Olmak İster'de heyecanlı yarışmacı kendisini karşılayan sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nu görmedi. Herkese selam verip yerine giden yarışmacı İmirzalıoğlu'nu es geçince aralarında komik bir diyalog yaşandı.
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"Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasında, bazen yarışmacıların heyecanı ekran başındakilere ilginç anlar yaşatabiliyor. Bu yarışmacılardan biri de son bölümde karşımıza çıkan Sude Böler oldu.
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Programın sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, Sude'yi anons ederek sahneye çağırdı. Sude, stüdyodaki herkese selam verdi ancak kapıda onu karşılamak için bekleyen Kenan İmirzalıoğlu'nu fark etmedi.
İmirzalıoğlu'nun şaşkınlığı yüzünden okunduğu sıralarda yarışmacı heyecanla yerine doğru ilerledi.
İmirzalıoğlu, yaşanan bu ilginç anın ardından şaşkınlığını "Orada seni karşılamak için bekliyordum, beni gördün mü? Herkesle selamlaştın ama benimle selamlaşmadın" sözleriyle ifade etti.
Genç yarışmacı Sude ise bu durumu, ünlü oyuncuyu göremediğini belirterek açıkladı. Ardından "Alkışlar benim kafamı karıştırdı" diyerek durumu hafifletmeye çalıştı. İmirzalıoğlu ise bu duruma gülerek yanıt verdi.
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