Kim Milyoner Olmak İster'e Katılan Başörtülü Yarışmacının Sorusunu Shop'la Değiştirdiler!
Kim Milyoner Olmak İster'e Katılan Başörtülü Yarışmacının Sorusunu Shop'la Değiştirdiler!
Kim Milyoner Olmak İster'e katılan başörtülü bir yarışmacıya sorulan soru shop yapılarak değiştirildi. Milyonlarca etkileşim alan shop'lu soruya yarışmacı yanıt yazarak dava açacağını söyledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2019 yılında ATV'de yayınlanan "Kim Milyoner Olmak İster?" adlı yarışmaya katılan Merve Hanım hayatının şokunu yaşadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir sosyal medya kullanıcısı yarışmacının yarışmadaki anlarını kaydedip shop yaparak X'e servis etti.
Milyonlarca etkileşim alan shop'lu paylaşımda Merve Hanım'ın başörtülü olmasını kullanan kişi "Peygamber efendimiz hangisiyle evlenmiştir?" sorusunu yazmıştı.
Üstüne de "Yarışmacı geliniyle evlenmiş olduğunu biliyor ama cesaret edemiyor söylemeye" diye ekledi. İşte o paylaşım👇🏻
Yarışmacı yıllar sonra yarışmadaki haliyle ilgili yapılan bu paylaşıma hukuki yollara başvuracağım, diye yanıt verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Yarışmaya katılan kişi benim, hakaret ve kişisel verilerin izinsiz yayımlanması suçundan şikayette bulundum hakkınızda, şu shopa inanıp zeka pırıltısı içermeyen mentionları da hayretle okuyorum."
Murat Yıldırım'ın sunduğu dönemde yarışmaya katılan Merve Hanım 60 bin TL değerindeki aşağıdaki soruya yanıt vermeden yarışmayı bırakmıştı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın