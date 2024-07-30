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Kim Milyoner Olmak İster'e Katılan Başörtülü Yarışmacının Sorusunu Shop'la Değiştirdiler!

Kim Milyoner Olmak İster'e Katılan Başörtülü Yarışmacının Sorusunu Shop'la Değiştirdiler!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
30.07.2024 - 10:57

Kim Milyoner Olmak İster'e katılan başörtülü bir yarışmacıya sorulan soru shop yapılarak değiştirildi. Milyonlarca etkileşim alan shop'lu soruya yarışmacı yanıt yazarak dava açacağını söyledi.

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2019 yılında ATV'de yayınlanan "Kim Milyoner Olmak İster?" adlı yarışmaya katılan Merve Hanım hayatının şokunu yaşadı.

2019 yılında ATV'de yayınlanan "Kim Milyoner Olmak İster?" adlı yarışmaya katılan Merve Hanım hayatının şokunu yaşadı.

Bir sosyal medya kullanıcısı yarışmacının yarışmadaki anlarını kaydedip shop yaparak X'e servis etti.

Bir sosyal medya kullanıcısı yarışmacının yarışmadaki anlarını kaydedip shop yaparak X'e servis etti.

Milyonlarca etkileşim alan shop'lu paylaşımda Merve Hanım'ın başörtülü olmasını kullanan kişi "Peygamber efendimiz hangisiyle evlenmiştir?" sorusunu yazmıştı.

Milyonlarca etkileşim alan shop'lu paylaşımda Merve Hanım'ın başörtülü olmasını kullanan kişi "Peygamber efendimiz hangisiyle evlenmiştir?" sorusunu yazmıştı.

Üstüne de "Yarışmacı geliniyle evlenmiş olduğunu biliyor ama cesaret edemiyor söylemeye" diye ekledi. İşte o paylaşım👇🏻

Üstüne de "Yarışmacı geliniyle evlenmiş olduğunu biliyor ama cesaret edemiyor söylemeye" diye ekledi. İşte o paylaşım👇🏻
twitter.com

Yarışmacı yıllar sonra yarışmadaki haliyle ilgili yapılan bu paylaşıma hukuki yollara başvuracağım, diye yanıt verdi.

Yarışmacı yıllar sonra yarışmadaki haliyle ilgili yapılan bu paylaşıma hukuki yollara başvuracağım, diye yanıt verdi.
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"Yarışmaya katılan kişi benim, hakaret ve kişisel verilerin izinsiz yayımlanması suçundan şikayette bulundum hakkınızda, şu shopa inanıp zeka pırıltısı içermeyen mentionları da hayretle okuyorum."

"Yarışmaya katılan kişi benim, hakaret ve kişisel verilerin izinsiz yayımlanması suçundan şikayette bulundum hakkınızda, şu shopa inanıp zeka pırıltısı içermeyen mentionları da hayretle okuyorum."
twitter.com

Murat Yıldırım'ın sunduğu dönemde yarışmaya katılan Merve Hanım 60 bin TL değerindeki aşağıdaki soruya yanıt vermeden yarışmayı bırakmıştı.

Murat Yıldırım'ın sunduğu dönemde yarışmaya katılan Merve Hanım 60 bin TL değerindeki aşağıdaki soruya yanıt vermeden yarışmayı bırakmıştı.

2019 yılında yayınlanan o bölümü izlemek için tıklayabilirsiniz.

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